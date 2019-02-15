ABD'de uyuyan gence altı polis birden ateş açtı

ABD, 20 yaşındaki Willie McCoy'un arabasının içinde uyurken tehlikeli addedilerek altı polis tarafından yaklaşık 20 kurşunla öldürülmesini konuşuyor.
US rapper Willie McCoy shot dead by six police officers after falling asleep in his carhttps://t.co/SSaM72BNgg pic.twitter.com/p02Rv6g4VY— Daily Star (@Daily_Star) February 14, 2019
Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre kamuoyundan polise tepki yağarken, son olarak olay anının görüntüleri ortaya çıktı. Polislerin arabaya peş peşe ateş açtığı görülen videonun ardından McCoy'un ailesi oğullarının bir ‘ölüm mangası' tarafından öldürüldüğünü söyleyerek tepki gösterdi.
‘ELLERİNİ KALDIRMASI İSTENDİ ANCAK GENCİN SİLAHINA UZANDI’ İDDİASI
'ÖNCE ATEŞ, SONRA UYARI'
Olay esnasında cep telefonu ile çekilen ve yeni ortaya çıkan görüntülerde ise altı polisin birden araca doğru yaklaşık 20 defa ateş ettiği görülüyor. Polisin "Ellerini görelim' ellerini kaldır!" çağrısı, kurşunlar durduktan sonra duyuluyor. McCoy'un olay yerinde öldüğü tespit edilmişti.
‘BİR ÖLÜM MANGASI TARAFINDAN ZALİMCE ÖLDÜRÜLDÜ'
‘BEYAZ YA DA SİYAS OLSUN, KİMSE GÜVENDE DEĞİL'
Harrison, McCoy'un etrafında o kadar polis görünce muhtemelen şaşırdığını ve kimseye silah doğrultmayacağını söyleyerek, "Bu video bana şunu anlatıyor: Amerika'da beyaz ya da siyah olsun, kimse güvende değil. Eğer arabaya servis yapılan bir restoranda uyuyakalırsanız, tıpkı Willie Bo gibi öldürülebilirsiniz" dedi. Harrison, "Eğer aracında bilinçsiz yatıyorsa, tıbbi yardıma ihtiyaç duyuyor olabilirdi. Neden doktor çağırmadınız? Kalp krizi geçiriyor olabilirdi" diye isyan etti.
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