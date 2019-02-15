ABD'de uyuyan gence altı polis birden ateş açtı

ABD, bir restoranın otoparkında arabasında uyuyan 20 yaşındaki bir gencin altı polis tarafından defalarca ateş açılarak öldürülmesini konuşuyor. Polis kendisini savunurken, 20 yaşındaki gencin ailesi, "Bir ölüm mangası tarafından zalimce öldürüldü" diye isyan etti.

ABD, 20 yaşındaki Willie McCoy'un arabasının içinde uyurken tehlikeli addedilerek altı polis tarafından yaklaşık 20 kurşunla öldürülmesini konuşuyor.

US rapper Willie McCoy shot dead by six police officers after falling asleep in his carhttps://t.co/SSaM72BNgg pic.twitter.com/p02Rv6g4VY — Daily Star (@Daily_Star) February 14, 2019

​Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre kamuoyundan polise tepki yağarken, son olarak olay anının görüntüleri ortaya çıktı. Polislerin arabaya peş peşe ateş açtığı görülen videonun ardından McCoy'un ailesi oğullarının bir ‘ölüm mangası' tarafından öldürüldüğünü söyleyerek tepki gösterdi.

‘ELLERİNİ KALDIRMASI İSTENDİ ANCAK GENCİN SİLAHINA UZANDI’ İDDİASI

© AFP 2018 / Sandy Huffaker ABD polisi yerli bir adama araçla bilerek çarpıp yoluna devam etti

Olay cumartesi günü, fast food zinciri Taco Bell'in Kaliforniya eyaletindeki bir şubesinin otoparkında meydana geldi. Bir rap yıldızı olmanın hayalini kuran ve Willie Bo adıyla da tanınan McCoy, bu otoparka çektiği arabasında uyuyordu. Bu durum yasak olduğu için Taco Bell çalışanları polise haber verdi. Ancak olay yerine gelen polisler McCoy'un kucağında silah olduğunu görünce destek istedi. Sonuç olarak arabanın önü ve arkası kaçmaması için devriye arabalarıyla kapatıldı, bu sırada McCoy uyandı. Polis açıklamasında, McCoy'dan uyandıktan sonra ellerini kaldırması istendiği ancak gencin silahına uzandığı iddia ediliyor.

'ÖNCE ATEŞ, SONRA UYARI'

Olay esnasında cep telefonu ile çekilen ve yeni ortaya çıkan görüntülerde ise altı polisin birden araca doğru yaklaşık 20 defa ateş ettiği görülüyor. Polisin "Ellerini görelim' ellerini kaldır!" çağrısı, kurşunlar durduktan sonra duyuluyor. McCoy'un olay yerinde öldüğü tespit edilmişti.

‘BİR ÖLÜM MANGASI TARAFINDAN ZALİMCE ÖLDÜRÜLDÜ'

© REUTERS / Adrees Latif 'ABD polisi geçen yıl 987 kişiyi öldürdü'

20 yaşındaki bir gencin bu şekilde öldürülmesi ABD'de tepki çekerken, McCoy'u büyüttüğü belirtilen kuzeni David Harrison, "Bir ölüm mangası tarafından zalimce öldürüldü. İnfaz edildi. Ona o kadar çok ateş ettiler ki" tepkisini gösterdi.

‘BEYAZ YA DA SİYAS OLSUN, KİMSE GÜVENDE DEĞİL'

Harrison, McCoy'un etrafında o kadar polis görünce muhtemelen şaşırdığını ve kimseye silah doğrultmayacağını söyleyerek, "Bu video bana şunu anlatıyor: Amerika'da beyaz ya da siyah olsun, kimse güvende değil. Eğer arabaya servis yapılan bir restoranda uyuyakalırsanız, tıpkı Willie Bo gibi öldürülebilirsiniz" dedi. Harrison, "Eğer aracında bilinçsiz yatıyorsa, tıbbi yardıma ihtiyaç duyuyor olabilirdi. Neden doktor çağırmadınız? Kalp krizi geçiriyor olabilirdi" diye isyan etti.