Beyaz Saray Sözcüsü Sanders'a 'Rusya sorgulaması'

© REUTERS / Jim Young 'Trump'a Rusya için çalışıp çalışmadığına ilişkin FBI soruşturması başlatıldı'

Konuya ilişkin ABD medyasına açıklamada bulunan Sanders, "Başkan (Donald Trump), yönetimdeki herkese yaptığı gibi beni de özel savcılıkla tam işbirliği yapmam konusunda teşvik etti. Onlarla, gönüllü olarak oturup görüşmekten memnun oldum" ifadelerini kullandı.

Sanders, sorgulamaya ilişkin detay vermekten kaçındı.

TRUMP'IN KAMPANYA MENEJERİNE 19 YIL İSTENİYOR

Özel Yetkili Savcı Mueller ile çalışan diğer savcılar, Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort hakkında da en az 19 yıl hapis cezası istemişti.