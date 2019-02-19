Tarihi karedeki ABD askeri yaşamını yitirdi

Mendonsa'nın kızı Sharon Molleur, Rhode Island eyaletinde yaşayan babasının Pazar günü felç geçirdikten sonra, kalbinin durduğunu açıkladı.
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Japonya'nın 14 Ağustos 1945'te teslim olduğunu açıklamasıyla birlikte Amerika'da savaşın bitişi kutlanmıştı.
Bunun üzerine ülkesine dönen Mendonsa, Times Meydanı'ndaki kutlamalar sırasında 21 yaşındaki hemşire Greta Zimmer Friedman'ı dudağından öperken fotoğraflanmıştı. Tarihe geçen kare, Alfred Eisenstaedt tarafından çekilmişti.
Friedman da 2016'da 92 yaşındayken yaşamını yitirmişti.
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