Yolcu uçağından ses hızı rekoru: Planlanandan 48 dakika önce indi

ABD'nin Philadelphia kenti üzerinde 35 bin feette ses hızını aşan Boeing 787-9 tipi uçak, Londra'ya planlanandan 48 dakika önce indi.

Pilot Peter James, Twitter mesajında "Daha önce hiç bu kadar güçlü bir kuyruk rüzgarı görmedim" dedi.

Uçağın ses hızını aşarak kırdığı rekor ise uzun sürmedi.

Almost 800 mph now never ever seen this kind of tailwind in my life as a commercial pilot!! (200 mph tailwind) pic.twitter.com/0XGTkEP9EB — Peter James (@jetpeter1) February 19, 2019

​Daha önce aynı model bir uçak 1248 kilometre hıza ulaşmıştı.

Boeing 787 Dreamliner uçaklarının ortalama seyir hızı saatte 944 kilometre.