'Trump, F-35'lerin Türkiye'ye teslimini durduran kararı imzaladı'

ABD Başkanı Donald Trump, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışını durduran torba kanunu imzaladı.

S-400'LERLE İLGİLİ MADDE YENİDEN EKLENDİ

Kısaca CAATSA olarak bilinen yani "ABD'nin Düşmanlarıyla Yaptırımlarla Mücadele Etme Yasası" çerçevesinde hazırlanan torba kanunda yer alan madde, daha önce 2019 bütçe tasarısından son anda çıkarılmıştı. Haber7'den Erkan Talu'nun haberine göre ise dün imzalanan kararname tekrar incelendiğinde bu maddenin yeniden eklendiği görülüyor.

Bu onaylanan kanun tasarısına göre, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımına yönelik ortak bir rapor hazırlayacak. Raporda, bu sistemlerin alınmasının ne gibi tehditler oluşturacağı ve ne anlama geldiği ele alınacak. Raporun 1 Kasım 2019'a kadar hazırlanması talep edilirken, ayrıca o tarihe kadar da Türkiye'ye F-35'lerin teslim edilmesinin durdurulması yer alıyor.

TÜRKİYE TOPLAM 116 ADET F-35 SİPARİŞİ VERDİ

Hali hazırda Türkiye'nin toplam 116 F-35 siparişi var. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 3 ve 4 numaralı uçakların teslimatı için ise Mart 2019 hedefleniyordu. 116 adet F-35'in 16'sı, Deniz Kuvvetleri'nde kullanılması planlanan ve dikey iniş kalkış yapabilen F-35B.

MART 2019'DA 2 UÇAK DAHA GELECEKTİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ocak ayında yapılan açıklamada, "F35'lerle ilgili olarak, ilk 2 uçak, 21 Haziran 2018'de teslim alınmıştır. Pilot ve bakım eğitimleri, ABD'de devam etmektedir. Mart 2019'da alınacak 2 uçakla toplam 4 uçak, pilot/bakım eğitimleri için 2020 sonuna kadar ABD'de kalacak, 5 ve 6'ncı uçaklar ise 30 Kasım 2019'da Malatya'ya intikal ettirilecektir" ifadelerine yer verilmişti.