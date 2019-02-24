Bolton, bu kez Küba'daki anayasa referandumunu hedef aldı

Venezüella'daki siyasi krizle ilgili olarak Donald Trump yönetiminin en öne çıkan ismi olan Bolton, Küba'daki referandumun meşru olmadığı imasında bulundu.
Bolton, "Küba'da bugün yapılan anayasa referandumu, Küba rejiminin kendi baskı ve tiranlığını örtmek için uyguladığı bir başka taktiktir. ABD, Küba halkının özgürlük ve demokrasi çağrılarını destekliyor" ifadelerini kullandı.
BOLTON'UN HEDEFİNDEKİ ÜLKELER: VENEZÜELLA, KÜBA, NİKARAGUA, İRAN
Bolton, daha önceki açıklamalarında da Venezüella'nın yanı sıra Küba ve Nikaragua'daki yönetimleri de hedef almış ve bu ülkedeki vatandaşların 'demokrasi çağrılarını desteklediklerini' ifade etmişti.
Özellikle İran konusundaki 'şahin' görüşleriyle tanınan Bolton, Venezüella'daki siyasi krizin ilk gününden itibaren ABD yönetiminde konuya ilişkin en fazla sayıda açıklama yapan isimlerin başında geliyor.
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