ABD’ye ait bir Poseidon uçağı daha Kırım yakınlarında keşif uçuşu yaptı

ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait ikinci bir Boeing P-8A Poseidon uçağının Rusya’nın Karadeniz kıyılarında, Kerç Boğazı ve Sivastopol yakınlarında keşif uçuşu yaptığı öğrenildi.

© AFP 2018 / GREG WOOD ABD’ye ait Poseidon uçağı Rusya kıyılarında uçtu

Dün öğlen saatlerinde ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Boeing P-8A Poseidon uçağı Rusya’nın Karadeniz kıyılarında keşif uçuşu yapmasının ardından şimdi de aynı tipten fakat farklı kuyruk numaralı bir uçağın Kerç Boğazı ve Sivastopol yakınlarında keşif uçuşu yaptığı görüldü.

PlaneRadar gözlem sayfasının aktardığına göre ABD’nin 168848 kuyruk numaralı Boeing P-8A Posidon denizaltısavar uçağı, bugün saat 16.25’te İtalya’daki Sigonella Hava Üssü’nden havalandı ve Bulgaristan hava sahasını geçtikten sonra 17.45’te Kerç Boğazı’nda, Kırım Köprüsü’nden yaklaşık 125 kilometre mesafede keşif uçuşu yaptı.

© AFP 2018 / Tsirkon hipersonik füzelerinin ABD’deki hedefleri belli oldu

​20.35’te uçak, Kırım yarımadasının güney sahilinde görüldü. Yayınlanan haritada uçağın güzergahının Sivastopol bölgesinden geçtiği görülebiliyor. Uçak bu bölgede 3 saat kadar keşif yaparak, birkaç kez Kırım’ın güney sınırlarını gözetledi.

Son günlerde özellikle de ABD’ninkiler olmak üzere yabancı uçaklar, Rusya sınırlarında daha fazla görülmeye başladı. Geçen hafta Kırım yakınlarında birkaç kez ABD’ye ait uçaklar görülmüştü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Washington’un istihbarat faaliyetlerinin artmasına dikkat çekerek, ABD’ye bu tür operasyonlara son verme çağrısında bulundu, ancak Pentagon tarafından ret yanıtı aldı.