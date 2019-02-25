ABD’ye ait bir Poseidon uçağı daha Kırım yakınlarında keşif uçuşu yaptı

PlaneRadar gözlem sayfasının aktardığına göre ABD’nin 168848 kuyruk numaralı Boeing P-8A Posidon denizaltısavar uçağı, bugün saat 16.25’te İtalya’daki Sigonella Hava Üssü’nden havalandı ve Bulgaristan hava sahasını geçtikten sonra 17.45’te Kerç Boğazı’nda, Kırım Köprüsü’nden yaklaşık 125 kilometre mesafede keşif uçuşu yaptı.
20:35 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) February 24, 2019
Работа в районе Севастополя🇷🇺. pic.twitter.com/Aq1OgJbLma
Son günlerde özellikle de ABD’ninkiler olmak üzere yabancı uçaklar, Rusya sınırlarında daha fazla görülmeye başladı. Geçen hafta Kırım yakınlarında birkaç kez ABD’ye ait uçaklar görülmüştü.
Rusya Savunma Bakanlığı, Washington’un istihbarat faaliyetlerinin artmasına dikkat çekerek, ABD’ye bu tür operasyonlara son verme çağrısında bulundu, ancak Pentagon tarafından ret yanıtı aldı.
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