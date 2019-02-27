Netflix belgeselinde cinayetten hüküm giyişi anlatılan Avery, temyiz hakkı kazandı

Dijital film ve dizi platformu Netflix'in en popüler yapımlarından biri olan 'Making a Murderer'da cinayetten hüküm giyişi anlatılan Steven Avery, verdiği temyiz hakkı mücadelesini kazandı.

Dijital film ve dizi platformu Netflix'in en popüler yapımlarından biri olan 'Making a Murderer'da cinayetten hüküm giyişi anlatılan Steven Avery, verdiği temyiz hakkı mücadelesini kazandı.

Wisconsin eyaletinde bir mahkeme, ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Avery'nin davasını yeniden inceleyecek.

Steven Avery, Teresa Halbach isimli genç bir fotoğrafçıyı öldürme suçuyla hapiste bulunuyor.

Çok izlenen belgesel serisi, Avery'nin işlemediği bir suçtan 18 yıl hapis yatışı ile başlıyor ve Halbach cinayeti ile sonlanıyordu.

Avery, bu ikinci cinayet davasında suçsuz olduğunu savunuyordu.