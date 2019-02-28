Trump'tan Şi'ye yeni yıl mesajı: Torunlarına Çince şarkı söyletti

ABD Başkanı Donald Trump, Şi Cinping'in 'Çin yeni yılını' kutladı ve Şi'ye torunlarının Çince çocuk şarkıları söylediği bir video gönderdi.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü

Çin'in Ay takvimine göre 5 Şubat'ta Domuz Yılı başladı.

CRI Türkçe'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Trump da, Şi Cinping'e yolladığı mesajda Çin halkının yeni yılını kutladı ve mesajın beraberinde torunlarının Çince yeni yıl şarkıları söylediği bir video gönderdi.

Videoda Trump'ın torunlarının '24 Sezon Şarkısı' ve 'Mantar Toplayan Küçük Kız' adlı Çin'in geleneksel çocuk şarkılarını söylediği görülüyor.

​Trump, Şi'ye Nisan 2018'de gönderdiği başka bir mesajda yine torununa yer vermişti. Torunu, bir önceki mesajda "Merhaba Şi dede" diyerek yine Çince şarkı söylemişti.