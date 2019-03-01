ABD'liler senatörlere Rusça sesli mesajla şikâyette bulunabilecek

Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddialarına farklı bir pencereden yaklaşan ABD'li bir grup şakacı, Cumhuriyetçi senatörleri arayıp Rusça şikâyette bulunma imkânı tanıyan bir site açtı.

ABD merkezli MSCHF Internet Studios şirketi, ABD'de iki yılı aşkın süredir devam eden 'seçimlere Rus müdahalesi' iddialarını körükleyecek bir uygulamaya imza attı.

İnternet kullanıcılarına Cumhuriyetçi senatörleri arayıp Rusça şikâyette bulunma imkânı tanıyan bir site açan şirketin sözcüsü Variety'ye yaptığı açıklamada, "ABD hükümeti dış güçlerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiği için ABD halkının sesinin duyulması önemli. Cumhuriyetçiler, seçmenlerinin şikâyetlerini dinlemeyeceği için doğrudan Kremlin'den bir şikâyette bulunmayı deneyin" dedi.

'theredline.live' adresinde bulunan ve senatörlerin listesine yer verilen site, metinleri Rusçaya çeviriyor ve metin-konuşma teknolojisini kullanarak çeviriyi sesli olarak okuyor.

Cumhuriyetçi senatörlerin site üzerinden alacakları çağrılara nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.