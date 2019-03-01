ABD'liler senatörlere Rusça sesli mesajla şikâyette bulunabilecek

ABD merkezli MSCHF Internet Studios şirketi, ABD'de iki yılı aşkın süredir devam eden 'seçimlere Rus müdahalesi' iddialarını körükleyecek bir uygulamaya imza attı.
'theredline.live' adresinde bulunan ve senatörlerin listesine yer verilen site, metinleri Rusçaya çeviriyor ve metin-konuşma teknolojisini kullanarak çeviriyi sesli olarak okuyor.
Cumhuriyetçi senatörlerin site üzerinden alacakları çağrılara nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.
Friends! We just launched one of my favorite projects of all time:— Ben Rosen (@Rosen) 26 Şubat 2019
Red Line: a website that lets you call Republican Senators in Russian…so they’ll actually listen to you.
Enjoy, comrades 🐻 🇷🇺https://t.co/q6H5CBRs11
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