WP: ABD, Esad'la yakınlaşmak isteyen Arap ülkelerini tehdit ediyor

Suriye yönetiminin Arap Birliği'ne dönüşü ve Esad'ın Arap ülkeleriyle ilişkileri normalleştirme girişimleri sonrası Washington yönetiminin harekete geçtiği ABD basınına yansıdı.

Washington Post'un (WP) ABD'li bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Beyaz Saray, Esad'la yeniden ilişki kurmaya yönelik her adıma yaptırımla karşılık verme kararı aldı.

'ESAD'I SİYASİ REFORM ZORLAMA AMACI VAR'

Gazete, Washington'un bu politikayla Esad'ı siyasi reform yapmaya zorlamayı hedeflediğini yazdı.

Rusya'nın Arap ülkelerini Şam yönetimiyle yeniden ilişki kurmaya teşvik ettiği kaydedilen habere göre Suriye'ye komşu ülkeler, ABD'nin Ortadoğu'daki ana düşmanı İran'la Suriye hükümeti arasındaki ilişki nedeniyle ikilem yaşıyor. Esad, bu ülkelerden çatışmalar nedeniyle yerle bir olan altyapının yeniden inşası konusunda yardım beklerken, bunun için yaklaşık 400 milyar dolar gerekiyor.

'EN UYGUN ÇÖZÜM OLARAK SİYASİ TECRİT VE BASKI GÖRÜLÜYOR'

WP'ye konuşan kaynak da, ABD'nin Arap ülkeleri-Suriye yakınlaşmasına Esad'a İran tarafından askeri yardım sunulması nedeniyle karşı çıktığını kaydetti. ABD'nin öncelikle İranlı askerlerin Suriye'den çekilmesinde ısrarcı olduğunu anlatan kaynak, sorunun çözümü için en uygun yaklaşım olarak siyasi tecrit ve baskı uygulamanın öngörüldüğünü vurguladı.