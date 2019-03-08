ABD'nin Polonya'daki üssünde casusluk faaliyetleri yürüten İHA grubu tam kapasiteye ulaştı

ABD Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Mayıs 2018'de faaliyete geçirilen Miroslawiec Hava Üssü'ndeki İHA'ları komuta eden Yurtdışı Sefer Harekat Grubu 4 Mart itibarıyla tam kapasiteye ulaştı.

İstihbarat, gözetleme ve keşif faaliyetleri yürütülen üsteki güvenli işlem merkezi, iletişim altyapısı ve uçak bakım hangarı gibi tesisler, birliklerin Reaper'lerin tüm unsurlarını kontrol etmesine imkan tanıyacak.

Geçen yıl Afrika'yı izleme bahanesiyle Yunanistan'daki Larissa Üssü'ne yerleşen ABD'nin, MQ-9 Reaper tipi İHA'larla Ege'de de keşif yapmaya başlaması Yunan basınına yansımıştı.

Romanya ve Bulgaristan'da da benzer adımlar atan ABD, Mayıs 2018'de Miroslawiec Hava Üssü'nden de MQ-9 Reaper İHA'larını sessizce havalandırarak keşif faaliyetlerine başlamıştı.