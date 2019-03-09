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05:04 09 Mart 2019
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    ABD-Müslüman

    'ABD'de en fazla Müslümanlar ayrımcılığa uğruyor'

    © AFP 2018 / Mari Matsuri
    ABD
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    ABD'de yapılan güncel bir anket, ülkede en fazla ayrımcılığa uğrayan dini grubun Müslümanlar olduğunu ortaya koydu. Buna göre, katılımcıların yüzde 85'i, ülkede en fazla ayrımcılığa uğrayan dini grubun Müslümanlar olduğunu belirtti.

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi
    © REUTERS / Joshua Roberts
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    ABD'nin önde gelen haber portallarından The Hill ile araştırma şirketi HarrisX ortaklığında yapılan ankette, ülkede ayrımcılığa uğrayan dini grupların durumuna ilişkin sonuçlar araştırıldı.

    1-2 Mart tarihlerinde bin 3 kayıtlı seçmen üzerinden yapılan ankete katılanların yüzde 85'i, ABD'de en fazla Müslümanların ayrımcılığa uğradığını ifade etti. Müslümanları yüzde 79 ile Yahudiler takip etti.

    Aynı ankete katılanların yüzde 61'i Hristiyanların, yüzde 55'i ise Ateistlerin de ayrımcılığa uğradığını düşündüklerini belirtti.

    İLK MÜSLÜMAN KADIN VEKİL OMAR HAKKINDAKİ TARTIŞMA SÜRÜYOR

    ABD Temsilciler Meclisine giren ilk Müslüman kadın vekil olan Minnesota Vekili Ilhan Omar'ın İsrail ile ilgili sözleri üzerinden başlayan tartışmaların gölgesinde yapılan anket, ülkedeki dini ayrımcılıkla ilgili görüşleri ortaya koyması bakımından manidar bulundu. Omar'la ilgili tartışmalar devam ederken, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından açıklanan güncel bir araştırma, son dönemde ülkede İslamofobinin yükselişte olduğuna dikkat çekmişti.

    Rep.-elect Ilhan Omar, D-Minn., joins House Democratic Leader Nancy Pelosi of California and newly-elected members at a news conference to discuss their priorities when they assume the majority in the 116th Congress in January, at the Capitol in Washington, Friday, Nov. 30, 2018
    © AP Photo / J. Scott Applewhite
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    Omar'a destek veren Amerikalı Müslümanlar da ABD'deki asıl ayrımcılığın Müslümanları hedef aldığını ve Omar'ın açıklamalarının çarpıtıldığını iddia etmişlerdi. Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda cuma günü yapılan oylamada anti-semitizm ile İslamofobi ve diğer "nefret söylemi" içeren ideolojilerin kınandığı karar tasarısı kabul edilmişti.

    Sadece anti-semitizmin kınandığı tasarının ilk halinin son gün yeniden düzenlenerek İslamofobi, beyazların üstünlüğü ve benzeri nefret söylemlerini de kınayacak şekilde genişletildiği kaydedilmişti. Önceki hafta, bazı ABD'li siyasetçilerin İsrail lobisinden para aldığını ima ettiği için büyük tepki gören Omar, son açıklamalarının ardından hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi kanadın tepkilerine hedef olmuştu.

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    Etiketler:
    Ayrımcılık, Müslümanlar, ABD Temsilciler Meclisi, HarrisX, The Hill, Ilhan Omar, ABD
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