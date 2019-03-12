Trump konuyu kapatmadı: 'Tim Apple' gaf değil, zaman ve kelime tasarrufuymuş

Durumla ilgili ‘aşağılayan sahte haberlerin' hemen yayıldığını belirten Trump, "Bu da bir diğer kötü Trump hikâyesi haline dönüştü" ifadelerini kullandı.
At a recent round table meeting of business executives, & long after formally introducing Tim Cook of Apple, I quickly referred to Tim + Apple as Tim/Apple as an easy way to save time & words. The Fake News was disparagingly all over this, & it became yet another bad Trump story!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 Mart 2019
COOK, TWITTER PROFİLİNİ DEĞİŞTİRDİ
Cook da bu olay sonrası Twitter profilinde isminin yanına Apple simgesi koyarak kullanıcı adını 'Tim Apple' şeklinde değiştirmişti.
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