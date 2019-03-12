Trump konuyu kapatmadı: 'Tim Apple' gaf değil, zaman ve kelime tasarrufuymuş

ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji devi Apple CEO'su Tim Cook'a ‘Tim Apple' diye seslenmesinin gaf olmadığını savundu. Trump, durumu ‘zaman ve kelime tasarrufu' diye açıkladı.

Konuyla ilgili Twitter'dan bir açıklama yapan Trump, "İş dünyası yöneticileriyle yakın zamanda yapılan yuvarlak masa toplantısında Appel'dan Tim Cook'u resmi bir şekilde tanıttıktan uzun bir süre sonra, çabucak Tim+Apple diye seslendim, bu zaman ve kelime tasarrufunun kolay bir yoluydu" dedi.

Durumla ilgili ‘aşağılayan sahte haberlerin' hemen yayıldığını belirten Trump, "Bu da bir diğer kötü Trump hikâyesi haline dönüştü" ifadelerini kullandı.

At a recent round table meeting of business executives, & long after formally introducing Tim Cook of Apple, I quickly referred to Tim + Apple as Tim/Apple as an easy way to save time & words. The Fake News was disparagingly all over this, & it became yet another bad Trump story! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 Mart 2019

​COOK, TWITTER PROFİLİNİ DEĞİŞTİRDİ

Beyaz Saray'daki Amerikan İşgücü Politikası Danışma Kurulu toplantısında Trump'ın Tim Cook'a yanlışlıkla ‘Tim Apple' diye seslenmesi sosyal medyada alay konusu olmuştu. Trump'ın daha önce yaptığı benzer hataları hatırlatan kullanıcılar "Kulübe hoş geldin Tim" yorumu yapmıştı.

Cook da bu olay sonrası Twitter profilinde isminin yanına Apple simgesi koyarak kullanıcı adını 'Tim Apple' şeklinde değiştirmişti.