ABD Temsilciler Meclisi, Kırım’ın Rusya’nın parçası olarak tanınmasını yasaklayan tasarıyı onayladı

Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasının tanınmamasıyla ilgili tasarı, 1'e karşı 427 oyla kabul edildi.

Tasarıya göre, Washington Rusya'nın Kırım, hava sahası ve karasuları üzerindeki egemenliğini 'hukuki veya fiili olarak' tanıyamaz.

Ancak aynı zamanda tasarıda, ABD Başkanı için bir istisnaya da yer veriliyor. Bu istisnaya göre, eğer Başkan ülkenin ulusal güvenlik çıkarlarını karşıladığına karar verirse, bu yasağı reddedebilir.

Tasarı, Senato'nun da onayından geçerse imza için ABD Başkanı Donald Trump'a gönderilecek.