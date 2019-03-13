ABD Temsilciler Meclisi, Putin'in mal varlığıyla Kremlin'in saldırgan planlarının araştırılmasını öngören iki tasarıyı kabul etti

Washington yönetimine Rusya'nın Kırım üzerindeki egemenliğini tanıma yasağı getiren yasa tasarısını onaylayan ABD Temsilciler Meclisi, Rusya karşıtı iki yasa tasarısını daha kabul etti.

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada Kremlin Yasası olarak bilinen 'Kremlin'in Saldırganlığına Karşı Amerika'nın Güvenliğinin Sağlanması Yasası' ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mal varlığının araştırılmasını öngören 'Vladimir Putin Şeffaflık Yasasının' tasarıları kabul edildi.

© Flickr/ rj_schmidt ABD Temsilciler Meclisi, Kırım’ın Rusya’nın parçası olarak tanınmasını yasaklayan tasarıyı onayladı

İlk yasa tasarısı, ABD istihbarat servislerine 90 gün içinde NATO üyelerine yönelik potansiyel askeri faaliyetler gibi Rus yönetiminin eğilimleri, Ukrayna ve Rusya'ya silah sevkiyatı yapma gibi ABD'nin Doğu Avrupa'daki askeri varlığının artmasına Rusya'nın vereceği olası yanıt, ABD ile müttefiklerinin arasını açmak için Rusya'nın hangi zayıf noktaları kullanabileceği hakkında bir rapor hazırlama görevi veriyor.

'PUTİN'İN MAL VARLIĞI ARAŞTIRILACAK'

İkinci yasa tasarısı, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats ile Devlet ve Hazine Bakanlıklarının ABD'li yetkililerin yolsuzlukla suçladığı Putin'in mal varlığını incelemeye almasını öngörüyor. Tasarıya göre Putin'in mal varlığına ilişkin raporun 6 ay içinde hazırlanması gerekiyor.

Bu arada yasama üyeleri, Washington yönetimine 'Rusya'nın yolsuzluğa karışmış siyasi sınıfı' ile mücadeleyi sürdürme çağrısı yaptı.

Her iki tasarının temelinde de Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasından ABD seçimlerine müdahaleye kadar Moskova'ya geleneksel olarak yöneltilen suçlamalar ile Rusya'nın Batı için oluşturduğu öne sürülen tehdit yer aldı.

Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarılar, Senato'nun onayına sunulacak. Senato'dan geçmesi halinde tasarılar, onay için Başkan Donald Trump'ın masasına gelecek.