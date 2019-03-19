Beyaz Saray'da beklenen buluşma: Trump 'Brezilya'nın Trump'ı'nı ağırladı

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya için NATO üyeliği ya da başka bir ittifak seçeneklerini güçlü bir şekilde değerlendirdiklerini söyledi. Ayrıca Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirme yolunda 'tüm seçeneklerin masada olduğunu' söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, adaylık sürecinden bu yana 'Brezilya'nın Trump'ı olarak anılan ve ocakta göreve başlamasının ardından ilk yurtdışı ziyaretini ABD'ye düzenleyen Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'yu Beyaz Saray'da ağırladı.

© REUTERS / Kevin Lamarque Oval Ofis'te ilk kısa görüşmede ABD ile Brezilya arasındaki askeri ilişkileri daha da geliştireceklerini vurgulayan Trump, "NATO veya ittifakla ilgili durumuna çok güçlü bir şekilde bakacağız" sözleriyle, Brezilya'nın NATO üyesi olmasına destek vereceğini dile getirdi.

Trump ayrıca, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) üye olmak isteyen Brezilya'nın bu çabasına net şekilde destek verdiğini de sözlerine ekledi. Dünyanın 8. büyük ekonomisi olarak gösterilen Brezilya OECD'ye üye olmak için bir süredir çaba gösteriyor.

Oval Ofis'te gerçekleşen basına açık kısa görüşmenin sonunda iki lider, arkalarında birbirilerinin isimlerinin yazılı olduğu ülkelerinin milli takımlarının formalarını hediye etti. © REUTERS / Kevin Lamarque

Oval Ofis'te gerçekleşen basına açık kısa görüşmenin sonunda iki lider, arkalarında birbirilerinin isimlerinin yazılı olduğu ülkelerinin milli takımlarının formalarını hediye etti. © REUTERS / Kevin Lamarque 1 / 2 © REUTERS / Kevin Lamarque Oval Ofis'te gerçekleşen basına açık kısa görüşmenin sonunda iki lider, arkalarında birbirilerinin isimlerinin yazılı olduğu ülkelerinin milli takımlarının formalarını hediye etti.

Ardından iki lider Beyaz Saray bahçesinde ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, Bolsonaro ile Venezüella konusunda görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Brezilya, Venezüella'da demokrasinin inşası için çok gayret gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu. Venezüella ordusuna Devlet Başkanı Maduro'ya karşı durma çağrısında bulunan Trump, Maduro görevi bırakırsa ülke halkına yardımların ulaşacağını ve büyük bir insani projenin gerçekleşeceğini söyledi.

Trump, "Venezüella'ya askeri müdahalede bulunmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Henüz en sert yaptırımları uygulamadık, bütün seçenekler masada" yanıtını verdi.

BOLSONARO: SON YILLARDA İLK DEFA ABD KARŞITI OLMAYAN BİR BREZİLYA LİDERİ VAR

© AFP 2018 / Mandel Ngan Bolsonaro ilk ABD gezisinde CIA'i ziyaret etti

Bu arada Bolsonaro da iki ülke arasındaki ilişkilerden övgüyle bahsetti. Bolsonaro, "Brezilya'nın son yıllarda ilk defa ABD karşıtı olmayan bir başkanı var, bu son 20 yıl göz önünde bulundurulduğunda çok 'başkanca' olmayan bir durum" diye konuştu.

'YALAN HABER' MÜTTEFİKLİĞİ

© AFP 2018 / Alex EDELMAN Trump, 'Yalan Haber Ödülleri'ni açıkladı

Bolsonaro'nun Oval Ofis'teki görüşmede yaptığı açıklamalarda ABD ve Brezilya'nın karşı durduğu şeyler arasında 'yalan haber' olduğunu söylemesi ise Trump'ı mutlu etti. Sık sık 'yalan haber' (fake news) ifadesiyle ABD basınını eleştiren Trump, "Başkan'ın 'yalan haber' ifadesini kullandığını duyduğuma memnun oldum" dedi.

BOLSONARO 'TRUMP YENİDEN SEÇİLECEK' ÖNGÖRÜSÜNDE BULUNDU, TRUMP 'BENCE DE' DEDİ

Bolsonaro Beyaz Saray bahçesinde ikinci kez kameralar karrşısına geçtiklerinde de 2020'deki ABD Başkanlık seçiminden bahsetti. "ABD'nin içişleri. Seçim sonuçlarına saygı duyacağız ama Trump'ın yeniden başkan seçileceğini düşünüyorum" ifadesini kullandı. Trump da gülerek "Teşekkürler. Ben de öyle düşünüyorum" dedi.

Brazil's Pres. Jair Bolsonaro, a fan of Pres. Trump, says he would respect the results of the 2020 U.S. presidential election but predicts that Trump will be re-elected.



"Thank you, I agree," Trump says. https://t.co/W5mdJV4bmS pic.twitter.com/W1Xwzfrxhr — ABC News (@ABC) 19 Mart 2019

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