Beyaz Saray'da beklenen buluşma: Trump 'Brezilya'nın Trump'ı'nı ağırladı

ABD Başkanı Donald Trump, adaylık sürecinden bu yana 'Brezilya'nın Trump'ı olarak anılan ve ocakta göreve başlamasının ardından ilk yurtdışı ziyaretini ABD'ye düzenleyen Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'yu Beyaz Saray'da ağırladı.
Trump ayrıca, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) üye olmak isteyen Brezilya'nın bu çabasına net şekilde destek verdiğini de sözlerine ekledi. Dünyanın 8. büyük ekonomisi olarak gösterilen Brezilya OECD'ye üye olmak için bir süredir çaba gösteriyor.
- Oval Ofis'te gerçekleşen basına açık kısa görüşmenin sonunda iki lider, arkalarında birbirilerinin isimlerinin yazılı olduğu ülkelerinin milli takımlarının formalarını hediye etti.© REUTERS / Kevin Lamarque
- Oval Ofis'te gerçekleşen basına açık kısa görüşmenin sonunda iki lider, arkalarında birbirilerinin isimlerinin yazılı olduğu ülkelerinin milli takımlarının formalarını hediye etti.© REUTERS / Kevin Lamarque
Ardından iki lider Beyaz Saray bahçesinde ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, Bolsonaro ile Venezüella konusunda görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Brezilya, Venezüella'da demokrasinin inşası için çok gayret gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu. Venezüella ordusuna Devlet Başkanı Maduro'ya karşı durma çağrısında bulunan Trump, Maduro görevi bırakırsa ülke halkına yardımların ulaşacağını ve büyük bir insani projenin gerçekleşeceğini söyledi.
Trump, "Venezüella'ya askeri müdahalede bulunmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Henüz en sert yaptırımları uygulamadık, bütün seçenekler masada" yanıtını verdi.
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Bolsonaro Beyaz Saray bahçesinde ikinci kez kameralar karrşısına geçtiklerinde de 2020'deki ABD Başkanlık seçiminden bahsetti. "ABD'nin içişleri. Seçim sonuçlarına saygı duyacağız ama Trump'ın yeniden başkan seçileceğini düşünüyorum" ifadesini kullandı. Trump da gülerek "Teşekkürler. Ben de öyle düşünüyorum" dedi.
Brazil's Pres. Jair Bolsonaro, a fan of Pres. Trump, says he would respect the results of the 2020 U.S. presidential election but predicts that Trump will be re-elected.— ABC News (@ABC) 19 Mart 2019
"Thank you, I agree," Trump says. https://t.co/W5mdJV4bmS pic.twitter.com/W1Xwzfrxhr
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