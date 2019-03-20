ABD'den Venezüella altın şirketine yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, Venezüella'nın devlete ait altın madenciliği şirketi Minervan'ı yaptırım listesine dahil etti. ABD vatandaşları ile şirketlerinin Minervan ile iş yapmasının yasaklayan karar, bu şirketle iş yapan üçüncü ülke kişi ve firmalarının da ceza almasına neden olabilir.

Şirketin ABD'deki varlıklarının dondurulması ve ABD vatandaşları ile şirketlerinin bu şirketle iş yapmasının yasaklayan kararda, şirketin "Başkan Nicolas Maduro rejimini yasa dışı bir şekilde desteklediği" gerekçesi öne sürüldü. Karar, bu şirketle iş yapan üçüncü ülke kişi ve firmalarının da ceza almasına neden olabilir.

TÜRKİYE'Yİ DE UYARIYOR

Venezüella ekonomisini çökerterek Maduro'ya dönük halk ve ordu desteğini bitirmek isteyen ABD, Türkiye'yi de bu ülke ile altın ticareti yapmaması konusunda uyarıyor. 2018'de Venezüella'dan 900 milyon dolar değerinde altın ithal eden Türkiye, ülkenin altınlarının Türkiye'de işleneceğini duyursa da son dört aydır bu ülkeden altın alımı yapmıyor.