Pompeo: Kraliçe Ester gibi Trump da Yahudileri İran'dan kurtarmak için gönderildi

Tam da Purim Bayramı sırasında Kudüs'ü ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump'ın günümüzün Ester'i olup olmadığı sorusuna olumlu yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu'daki duruma tüy diken kararları birbirini izlerken Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da İsrail-Yunanistan-Kıbrıs Rum Yönetimi liderlerinin Doğu Akdeniz zirvesine katılma vesilesiyle Kudüs'ü ziyaret etti.

Kudüs'te televangelist Pat Robertson'ın kurduğu Christian Broadcasting Network'e (Hıristiyan Yayın Ağı/CBN) röportaj veren Pompeo'ya tam da Purim Bayramı sırasında Trump'ın günümüzün Ester'i olup olmadığı sorusu yöneltildi. ABD Dışişleri Bakanı da tanrının Yahudileri kurtarmak için Trump'ı göndermiş olabileceğine inandığını ifade etti.

ESTER'İN HİKAYESİ

M.Ö 350 civarında Pers Kralı Ahaşveroş’un sarayına Yahudi olduğunu saklayarak giren ve eşi olan, bu sayede de Vezir Haman'ın tüm Yahudilerin yok edilmesine yönelik bir komplosunu önleyen Kraliçe Ester'in hikayesi aynı zamanda Purim yani Yahudilerin kurtuluşu olarak kutlanıyor.

© AFP 2019 / Jalaa Marey Rusya: Golan Tepeleri'ni asla İsrail toprağı olarak tanımayacağız

Böyle bir zamanda gelen 'Trump yeni Ester' mi sorusunu, Pompeo, "Bir Hıristiyan olarak kesinlikle bunun mümkün olduğuna inanıyorum" diye yanıtladı.

Tevrat'a göre Vezir Haman ülkedeki tüm Yahudileri öldürmek için Kral Ahaşveroş'u ikna etmişken Kraliçe Ester kocasını bu kararından vazgeçirmeyi başararak tüm Yahudileri kurtardı ve Haman da asıldı.

CBN'den Chris Mitchell, İran'ı günümüzün Haman'ı olarak tasvir ederken Pompeo "Tanrının burada işbaşında olduğundan eminim" dedi.

İsrail'in sürekli yaptığı kazılarla Kudüs’ün altında tüneller aracılığıyla birbirine bağlanan bir şehir ortaya çıkardığı görüşüne atıfla ABD Dışişleri Bakanı şunları söyledi: "Kudüs'ün altındaki tünelleri ziyaret ettim. Dikkate değerdi. Yeraltındaki tünellerde, tarihi yanlış söylemiyorsam, 3 bin, 2 bin yıl öncesinin önemli inanç tarihini görebiliyorsunuz. Bizim yönetimimiz de Ortadoğu'daki bu demokrasinin, Yahudi devletinin hayatta kalmasını garanti etmek için çalışıyor."

DİYAKOZLUK YAPTI

Asker kökenli şahin ve muhafzakar bir senatörken Trump tarafından CIA Başkanlığı ve ardından Dışişleri Bakanlığına getirilen Pompeo'nun ABD'nin Kansas kentindeki Evanjelik Presbiteryan Kilisesi'nde papaz yardımcılığı yapmışlığı ve pazar okulunda ilkokul öğrencilerine din dersi vermişliği de var.

DİNDAR BULMADIĞI GAZETECİYİ BRİFİNGE ÇAĞIRMADI

Bu haftanın başında gazetecilere bir brifing veren Pompeo'nun Dışişleri'ne akredite bir gazeteciyi çağırmamasının 'sadece inanç sahibi medya için' diye gerekçelendirilmesi, tartışma koparmıştı. Pompeo'nun Müslümanlarla ilgili de birçok tartışmalı açıklaması var.

'BÖLGENİN İSTİKRARI İÇİN' © REUTERS / Netanyahu: İran üzerindeki baskı işe yarıyor

Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından Mayıs 2018'de ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan, Filistin'e yapılan yardımları kesen, İran ile nükleer anlaşmadan çekilen Trump ise son olarak Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

"Bölgenin istikrarı ile İsrail devleti için stratejik ve güvenlik açısından kritik öneme sahip Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini ABD'nin 52 yıl sonra tamamen tanımasının vakti geldi."

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'de işgal, 1981'de ilhak etmişti.