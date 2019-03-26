Pentagon, Trump'ın Meksika duvarı için 1 milyar dolarlık fona onay verdi

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Trump'ın Meksika sınırına örmeyi planladığı duvarın inşaatı için Pentagon bütçesinden 1 milyar dolar kullanılmasını onayladı. Trump'ın Kongre'yi aşarak ulusal acil durum ilan etmesinin ardından onaylanan ilk fon bu oldu.
Açıklamada, "Bu fon, ABD'nin güney sınırına ilişkin ulusal acil durum ilanı kapsamında, İç Güvenlik Bakanlığının, sınırın Yuma ve El Paso kısımlarında inşa edeceği 57 mil (92 kilometre) uzunluğunda 18 fit (5,5 metre) yüksekliğindeki demir parmaklıklar için ve bu bölgedeki yolların ıslahı ve ışıklandırılması amacıyla kullanılacak" denildi.
DEMOKRATLAR TEPKİLİ
Bu hareketin ‘ihlal' anlamına geldiğini belirten Demokratlar mektupta, "Hem fon transferinin içeriğine hem de Pentagon'un Kongre'deki savunma komitelerinin onayını almadan transferi gerçekleştirmesine şiddetle karşı çıkıyoruz" ifadelerine yer verdi.
HÜKÜMET KAPALI KALMIŞTI
Seçim vaatlerinden olan duvar inşası için beklediği finansmanı alamayan Trump, 15 Şubat'ta Kongre'yi bypass ederek ulusal acil durum ilan etmişti. Bu yolla Trump'ın yasadışı göçe karşı gerekli gördüğü duvarın inşası için gerekli bütçeyi askeri ödenekten karşılaması bekleniyordu. Demokratlar durumu protesto etmişti.
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