Pentagon, Trump'ın Meksika duvarı için 1 milyar dolarlık fona onay verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın çok tartışılan Meksika duvarı projesi için Pentagon bütçesinden 1 milyar dolar kullanılmasına onay çıktı.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Trump'ın Meksika sınırına örmeyi planladığı duvarın inşaatı için Pentagon bütçesinden 1 milyar dolar kullanılmasını onayladı. Trump'ın Kongre'yi aşarak ulusal acil durum ilan etmesinin ardından onaylanan ilk fon bu oldu.

Pentagon tarafından yapılan yazılı açıklamada, Shanahan'ın, İç Güvenlik Bakanlığı ile Sınır ve Gümrük Muhafaza Birimin'in sınır güvenliği ile ilgili çalışmalarına 1 milyar dolarlık desteğin planlanması için ABD Kara Kuvvetleri İstihkam Komutanlığını görevlendirdiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu fon, ABD'nin güney sınırına ilişkin ulusal acil durum ilanı kapsamında, İç Güvenlik Bakanlığının, sınırın Yuma ve El Paso kısımlarında inşa edeceği 57 mil (92 kilometre) uzunluğunda 18 fit (5,5 metre) yüksekliğindeki demir parmaklıklar için ve bu bölgedeki yolların ıslahı ve ışıklandırılması amacıyla kullanılacak" denildi.

DEMOKRATLAR TEPKİLİ

Ancak onay, Demokratların tepkisini çekti. Pentagon'un fon transferi konusunda Kongre'yi bilgilendirmeden önce gerekli komitelerin iznini almadığını savunan Demokratlar, Shanahan'a hitaben bir mektup kaleme aldı.

Bu hareketin ‘ihlal' anlamına geldiğini belirten Demokratlar mektupta, "Hem fon transferinin içeriğine hem de Pentagon'un Kongre'deki savunma komitelerinin onayını almadan transferi gerçekleştirmesine şiddetle karşı çıkıyoruz" ifadelerine yer verdi.

HÜKÜMET KAPALI KALMIŞTI

© AP Photo / Chairman of the Joint Chiefs Trump'ın 'ulusal acil durum' kararının iptalini öngören tasarı Senato'da onaylandı

Kongre'deki Demokrat Partili üyelerin, yapılmasına karşı çıktıkları duvarın finansmanını da içeren federal bütçeye onay vermemesi nedeniyle, ABD'de hükümet bir süre önce 35 gün kısmen kapalı kalmıştı.

Seçim vaatlerinden olan duvar inşası için beklediği finansmanı alamayan Trump, 15 Şubat'ta Kongre'yi bypass ederek ulusal acil durum ilan etmişti. Bu yolla Trump'ın yasadışı göçe karşı gerekli gördüğü duvarın inşası için gerekli bütçeyi askeri ödenekten karşılaması bekleniyordu. Demokratlar durumu protesto etmişti.