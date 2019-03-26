Kayıt
11:40 26 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    ABD-Meksika sınırı

    Pentagon, Trump'ın Meksika duvarı için 1 milyar dolarlık fona onay verdi

    © AP Photo / Charlie Riedel
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 21

    ABD Başkanı Donald Trump'ın çok tartışılan Meksika duvarı projesi için Pentagon bütçesinden 1 milyar dolar kullanılmasına onay çıktı.

    ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Trump'ın Meksika sınırına örmeyi planladığı duvarın inşaatı için Pentagon bütçesinden 1 milyar dolar kullanılmasını onayladı. Trump'ın Kongre'yi aşarak ulusal acil durum ilan etmesinin ardından onaylanan ilk fon bu oldu. 

    ABD Başkanı Trump
    © REUTERS / Leah Millis
    ABD Başkanı Trump, Meksika sınırında: Duvar Ortaçağ'dan kalma diyorlar, tekerlek de öyle
    Pentagon tarafından yapılan yazılı açıklamada, Shanahan'ın, İç Güvenlik Bakanlığı ile Sınır ve Gümrük Muhafaza Birimin'in sınır güvenliği ile ilgili çalışmalarına 1 milyar dolarlık desteğin planlanması için ABD Kara Kuvvetleri İstihkam Komutanlığını görevlendirdiği bildirildi.

    Açıklamada, "Bu fon, ABD'nin güney sınırına ilişkin ulusal acil durum ilanı kapsamında, İç Güvenlik Bakanlığının, sınırın Yuma ve El Paso kısımlarında inşa edeceği 57 mil (92 kilometre) uzunluğunda 18 fit (5,5 metre) yüksekliğindeki demir parmaklıklar için ve bu bölgedeki yolların ıslahı ve ışıklandırılması amacıyla kullanılacak" denildi.

    DEMOKRATLAR TEPKİLİ

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Jim Young
    Trump'tan 'duvar pazarlığı': Demokratlara 'göçmenlik reformu' önerdi
    Ancak onay, Demokratların tepkisini çekti. Pentagon'un fon transferi konusunda Kongre'yi bilgilendirmeden önce gerekli komitelerin iznini almadığını savunan Demokratlar, Shanahan'a hitaben bir mektup kaleme aldı.

    Bu hareketin ‘ihlal' anlamına geldiğini belirten Demokratlar mektupta, "Hem fon transferinin içeriğine hem de Pentagon'un Kongre'deki savunma komitelerinin onayını almadan transferi gerçekleştirmesine şiddetle karşı çıkıyoruz" ifadelerine yer verdi.

    HÜKÜMET KAPALI KALMIŞTI

    ABD Senatosu
    © AP Photo / Chairman of the Joint Chiefs
    Trump'ın 'ulusal acil durum' kararının iptalini öngören tasarı Senato'da onaylandı
    Kongre'deki Demokrat Partili üyelerin, yapılmasına karşı çıktıkları duvarın finansmanını da içeren federal bütçeye onay vermemesi nedeniyle, ABD'de hükümet bir süre önce 35 gün kısmen kapalı kalmıştı.

    Seçim vaatlerinden olan duvar inşası için beklediği finansmanı alamayan Trump, 15 Şubat'ta Kongre'yi bypass ederek ulusal acil durum ilan etmişti. Bu yolla Trump'ın yasadışı göçe karşı gerekli gördüğü duvarın inşası için gerekli bütçeyi askeri ödenekten karşılaması bekleniyordu. Demokratlar durumu protesto etmişti.

    Etiketler:
    fon, Duvar, ulusal acil durum, sınır güvenliği, sınır, Demokratlar, Kongre, Pentagon, Patrick Shanahan, Donald Trump, Meksika, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rusya'da Vücut Geliştirme Şampiyonası
    Rus vücut geliştiricileri Sibirya’da boy gösterdi
    Karikatür
    'Batı, küresel güvenliğe tehdit oluşturuyor'
    İnfografik
    İşgal altındaki Golan tepeleri'nin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet