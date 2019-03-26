'Netanyahu, Putin ve Trump'a Suriye için çözüm planı sundu'

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'a Suriye için çözüm planı sunduğu belirtildi.

Times of Israel'e konuşan bir üst düzey bürokrat, Netanyahu'nun Suriye'de çözüm elde edilmesi için Putin ve Trump'a plan sunduğunu söyledi.

İsrailli bürokratın ifadesine göre plan, Suriye'deki İran varlığının mutlaka sona ermesini öngörüyor. Bunun nasıl sağlanacağına ise yer verilmiyor.

'PUTİN PLANA İLGİ GÖSTERDİĞİNİ BELİRTTİ'

İsrail devlet televizyonu KAN'ın edindiği bilgiye göre bir ay önce Moskova'da Netanyahu'yla yaptığı görüşme sırasında Putin, İsrail Başbakanı'nın planına ilgi gösterdiğini ifade etti.

Haberde, İsrail yönetiminin Suriye'de çözüm için Rusya ve ABD'yle birlikte üçlü çalışma yürütülmesini ihtimal dahilinde gördüğü bildirildi.