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    ABD'nin Tahran Büyükelçiliği işgalinin 39. yılı

    Washington'dan Ankara'ya uyarı: İran'a yaptırımlar uygulanmalı, Tahran'ın habis faaliyetlerine destek olanları cezalandıracağız

    © AFP 2019 / ATTA KENARE
    ABD
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    ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Mali İstihbarat Müsteşarı Sigal Mandelker, Türkiye'den, İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarını 'agresif şekilde' uygulamasını beklediklerini söyledi.

    ABD Hazine Bakanlığı
    © Fotoğraf : Twitter
    ABD’den Türkiye'deki bazı şirket ve kişilere İran yaptırımı
    ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) 25 şirket ve kişiye yaptırım kararını açıklamasının ardından, bakanlığın Terör ve Mali İstihbarat Müsteşarı Sigal Mandelker telekonferans yoluyla gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    'GENİŞ ÇAPLI AĞIN MERKEZİ'

    Deutsche Welle Türkçe'den Değer Akal'ın telekonferansla ilgili haberine göre, Mandelker, İran rejimi tarafından yaptırımları baypas etme hedefiyle kurulan 'geniş çaplı bir ağ' tespit ettiklerini, bu ağın İran, Türkiye ve BAE'deki paravan şirketlerden oluştuğunu söyledi.

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    © AFP 2019 /
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    Ağın faaliyetlerini 'İran rejiminin yaptırımları delme tezgahı' olarak niteleyen Mandelker, ağın merkezinde İran Devrim Muhafızları'nın kontrolündeki Ansar Bankası ile döviz işlemleri faaliyetlerini yürüten Ansar Döviz'in yer aldığını kaydetti. Bu faaliyetlere darbe vurmak amacıyla 25 şirket ve kişiyi ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesine dahil ettiklerini belirtti.

    'DOLAR, EURO, ALTIN TRAFİĞİ'

    Trump yönetiminin İran yaptırımları konusunda kararlı olduğunu vurgulayan ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı, Tahran yönetiminin 'dolar, euro ve altın trafiği için başvurduğu tezgahları' geçmişte olduğu gibi bugün de günışığına çıkartmaya devam edeceklerini dile getirdi.

    İran ordusu.
    © AFP 2019 / ATTA KENARE
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    ŞİRKETLERE UYARI

    Yaptırımları delmek amacıyla izlenen yöntemlerin geçen yıllardakiyle benzeştiğine işaret eden Mandelker, bu konuda özel sektörü uyardıklarını aktarıp "Şirketler bu tür ağların içinde yakalanma riskinin bilincinde olmalı" dedi.

    Müsteşar, DW Türkçe'nin sorusu üzerine, İran yaptırımları konusunda Türkiye ile görüş ayrılıkları, mevcut işbirliği ve beklentileri değerlendirdi.

    'BİLEREK YA DA BİLMEYEREK BU AĞA DÜŞMESİNLER'

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
    © REUTERS / David Mdzinarishvili
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    Türk yetkililerle IŞİD'le mücadele konusunda işbirliği yaptıklarını söyleyen Mandelker şöyle devam etti:

    "Diğer ülkelere olduğu gibi Türkiye'ye de mesajımız, yaptırımların agresif şekilde uygulanmasıdır… Biz, şirketlerin ya da ülkelerin, bilmeyerek ya da bilerek, İran rejiminin hileli tezgahı olduğuna inandığımız bir ağda yakalanmalarını görmek istemiyoruz. Tıpkı dün harekete geçerek bu döviz tezgahında yer alan Türk şirketlerini yaptırım kapsamına dahil ettiğimiz gibi, gelecekte de yaptırımlarımızı İran Devrim Muhafızları, Kudüs Gücü, İran Savunma Bakanlığı ve İran rejimi ile ilişkili olanların habis ve alçakça faaliyetlerine destek veren diğer şirketlere uygulayacağız."

    'ÇOK AĞIR ENDİŞE DUYDUĞUMUZ PEK ÇOK ÜLKE VAR'

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    © AP Photo /
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    ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesine en çok hangi ülkelerin alan tanıdığı sorusunu şöyle yanıtladı: "Bu noktada söyleyebileceğim şu, yaptırım uyguladığımız ya da örneğin hükümet yetkililerini yaptırım listesine dahil ettiğimiz ülkelere bakın." Yakından izledikleri pek çok ülke olduğunu söyleyerek "Ya İran hükümetiyle ilişkilerinden ya da İran hükümetinin ilgili ülkelerin zaaflarını, zayıflıklarını açığa çıkararak istismar etmesinden ötürü çok ağır endişe duyduğumuz pek çok ülke var" dedi.

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