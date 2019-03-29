Bolton'dan Rusya'ya Venezüella tehdidi: Uyarıyoruz

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezüella'da bulunan Rus askeri uzmanlar konusunda yazılı açıklama yaparak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu suçladı.

Bolton, açıklamasında, "ABD yönetimi, Nicolas Maduro'nun yönetimde kalabilmek için Rus askeri personelini Venezüella'ya getirmek de dahil yabancı askeri unsurları kullanmaya devam etmesini kınıyor. Maduro bu askeri desteği sadece kendi halkını daha da baskılamak için kullanacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Ekonomik yaptırımlar açısından yapabileceğimiz çok şey var. Yani, Ruslar bunun için bir bedel ödeyecek" diye Bolton, "Venezüella ordusuna, anayasal görevine sahip çıkarak Venezüella halkını koruma görevini yerine getirme çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

© REUTERS / Adriano Machado Brezilya: Rus birliklerinin amacı Maduro'yu desteklemekse Venezüella'yı terk etmeliler

Bolton, açıklamasında, şu değerlendirmelere yer verdi:

"Batı yarım küredeki yabancı aktörlerin Venezüella'ya askeri unsurlar sevk etmelerine karşı güçlü şekilde uyarıyoruz. Bu tür provokatif adımları uluslararası barışa ve bölgesel güvenliğe doğrudan tehdit olarak değerlendireceğiz. ABD olarak Batı yarım küredeki çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz."

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Venezüella'dan çıkması gerek" demişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise ABD'nin Hollanda ile Curaçao adaları üzerinden Venezüella'ya insani yardım sağlamak için anlaşma yaptığını belirterek, ABD'yi Venezüella'da kaos yaratmakla suçlamıştı.