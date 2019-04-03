3 bin yavru kedi öldürüldü: ABD'de toksoplazmoz araştırmasında artık kediler kullanılmayacak

Amerikan Tarım Dairesi USDA, genellikle kedilerden geçen ve hamilelerde düşüklere neden olan toksoplazmoz enfeksiyonu için yürütülen araştırmada artık kedi yavrularının kullanılmayacağını açıkladı. Araştırmanın başladığı 1982 yılından bu yana 3 binden fazla kedinin öldürüldüğü belirtiliyor.

Büyük tepkilere neden olan araştırmada yavru kedilere parazitli et yediriliyor, deneylerde kullanılmak üzere parazitlerin yumurtaları alındıktan sonra hayvanlar iğneyle uyutuluyordu.

Veterinerler, hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu ve kedilerin sahiplendirilebileceğini söylüyordu.

© Fotoğraf : Facebook ABD'de soğuk havada donmuş kedi kurtarıldı

Amerikan Kongresi, geçen ay kabul ettiği "Kedi Yavrusu" yasasıyla uygulamayı yasaklamıştı.

Yasada uygulama için "vergi mükelleflerinin parasıyla kedi yavruları katlediliyor" denmişti.

BBC'nin haberine göre, Tarım Dairesi'nin açıklamasında "Toksoplazmoz araştırması için yapılan yeni düzenlemede kedilerin kullanılmasına son verilmiştir" denildi. Yasanın çıkarılmasına öncülük eden Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Jimmy Panetta "Bu açıklama, siyasette nelerin mümkün olabileceğini gösteriyor" dedi.

I commend the USDA for their decision to end this type of testing on kittens. They listened to the people and responded appropriately to our concerns. This is how our institutions, our government, and our democracy should and must work. https://t.co/l9TJ7ifTRW — Rep. Jimmy Panetta (@RepJimmyPanetta) April 2, 2019

​Araştırma için Tarım Dairesi'nde tutulan 14 kedinin ise dairenin çalışanları tarafından sahiplenileceği açıkladı.

Tarım Dairesi, araştırmalar sayesinde doğmamış çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için ölümcül olabilecek toksoplazmoz enfeksiyonu vakalarının yarı yarıya azaldığını belirtti.