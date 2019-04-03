Chicago'ya ilk siyah kadın eşcinsel belediye başkanı

KİMSE ŞANS VERMEZKEN OYLARIN YÜZDE 74'ÜNÜ ALDI
İlk kez seçimle göreve gelen Lightfoot, Chicago'da pek tanınmamış bir isim olmasına ve ilk kez siyasi bir yarışa girmesine rağmen oyların yüzde 74'ünü toplarken tanınmış rakibi yüzde 26'da kaldı.
Former federal prosecutor Lori Lightfoot will become Chicago's next mayor. pic.twitter.com/bQqcfgSbis— USA TODAY (@USATODAY) 3 Nisan 2019
50 seçim bölgesinin 50'sini de kazanan Lightfoot, salı gecesi Hilton otelinin balo salonunda taraftarlarıyla zaferini kutlarken, kimsenin kendilerine şans vermediği bir durumda güçlü çıkarlar, güçlü bir iktidar aygıtı ve güçlü bir belediye başkanına karşı mücadele ederek kazandıklarının altını çizdi.
Lori Lightfoot is the first African-American woman and the first who identifies as a lesbian elected as Chicago mayor.— CNN (@CNN) 3 Nisan 2019
She wants to be a "leader that respects the fact that kids all over the city, and hopefully all over the country, really understand that they can do anything.” pic.twitter.com/9ipzoZSXF4
'BİR ZÜMRENİN DEĞİL TÜM HALKIN ÇIKARLARI'
"Bugün tarihi değiştirmekten fazlasını yaptınız. Bugün değişim için bir hareket başlattınız."
Chicago makes history electing its first African-American woman, Lori Lightfoot, for mayor https://t.co/JhonlQKgo6 pic.twitter.com/iUFWErucqe— Reuters Top News (@Reuters) 3 Nisan 2019
Baloya eşcinsel başkanın eşi Amy Eshleman ve kızı Vivian Lightfoot da katıldı. Kadın başkan kürsüde kadın hayat arkadaşını dudağından öptü.
RAHM 3. KEZ ADAY OLMADI
RÜZGARLI ŞEHİRDE RÜZGARIN YÖNÜ DEĞİŞTİ
Taraftarları Lightfoot'un zaferinin Demokrat Parti'nin kalesi olması kadar suç, şiddet, polis adaletsizliği ve yolsuzlukla birlikte anılan Rüzgarlı Şehir için bir dönüm noktası oluşturduğu görüşünde. Chicago siyasetinin artık değişeceği, kelli felli erkeklerin dümeninden çıkacağı, yoksulların ve kadınların seslerini duyurmaya başlayacağı yönünde umut birliği dile getirildi.
LGBT HAREKETİ MEMNUN
Eşcinsel hakları savunucuları da birkaç hafta öncesine dek adı duyulmamış Lightfoot'un zaferini kutlayanlar arasındaydı.
L.G.B.T.Q. kadınların siyasi güç elde etmesi için faaliyet gösteren bir örgüt olan LPAC'ın Başkanı Stephanie Sandberg, "Genç eşcinsel kadınlar, genç renkli kadınlar artık önemli bir siyasi liderlik rolünde kendi yansımalarını görebilecekler" dedi.
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