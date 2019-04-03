Chicago'ya ilk siyah kadın eşcinsel belediye başkanı

ABD'nin Doğu Yakası'nın en önemli şehirlerinden Chicago, belediye başkanlığı seçiminin son turunda iki siyah kadın arasından ilerlemeci programıyla dikkat çeken eski federal savcı Lori Lightfoot'u seçti. Lightfoot, Chicago'nun hem ilk siyah kadın hem de ilk açıkça eşcinsel başkanı oldu.

© AP Photo / Seth Wenig Oğul Trump: Chicago'da Trump kasketi takanı iki saniyede vururlar

ABD'nin üçüncü büyük kenti Chicago'da 14 adayla başlayan belediye başkanlığı seçiminin ikinci turunda Demokrat Parti'nin polis şiddeti ve yolsuzlukla mücadele sözü veren iki siyah kadın adayı yarıştı. Önde gelen yerel siyasetçi ve eğitimci Toni Preckwinkle'a açık ara fark atan eski federal savcı Lori Lightfoot ipi göğüsledi. Böylece ilk kez ABD'nin en büyük şehirlerinden biri, hem siyah kadın hem de açıkça eşcinsel belediye başkanı seçmiş oldu.

KİMSE ŞANS VERMEZKEN OYLARIN YÜZDE 74'ÜNÜ ALDI

İlk kez seçimle göreve gelen Lightfoot, Chicago'da pek tanınmamış bir isim olmasına ve ilk kez siyasi bir yarışa girmesine rağmen oyların yüzde 74'ünü toplarken tanınmış rakibi yüzde 26'da kaldı.

Former federal prosecutor Lori Lightfoot will become Chicago's next mayor. pic.twitter.com/bQqcfgSbis — USA TODAY (@USATODAY) 3 Nisan 2019

Bu da siyaset ve düzenin "Kimse tarafından gönderilmemiş kimseyi istemeyiz" sözü üzerinden yürüdüğü Chicago'da halkın yolsuzluktan ne kadar bıktığının işareti oldu.

50 seçim bölgesinin 50'sini de kazanan Lightfoot, salı gecesi Hilton otelinin balo salonunda taraftarlarıyla zaferini kutlarken, kimsenin kendilerine şans vermediği bir durumda güçlü çıkarlar, güçlü bir iktidar aygıtı ve güçlü bir belediye başkanına karşı mücadele ederek kazandıklarının altını çizdi.

Lori Lightfoot is the first African-American woman and the first who identifies as a lesbian elected as Chicago mayor.



She wants to be a "leader that respects the fact that kids all over the city, and hopefully all over the country, really understand that they can do anything.” pic.twitter.com/9ipzoZSXF4 — CNN (@CNN) 3 Nisan 2019

'BİR ZÜMRENİN DEĞİL TÜM HALKIN ÇIKARLARI'

Geçmişte Chicago Polis Kurulu'nda görev yapmış olmasına rağmen polis teşkilatında reform vaat eden ama polisin siyah cinayetlerini durdurmaktan doğrudan söz etmeyen eski savcı, "Nihayet sadece bir avuç güçlü insanın yerine tüm insanların çıkarlarını düşünebileceğiz" diyerek ekledi:

"Bugün tarihi değiştirmekten fazlasını yaptınız. Bugün değişim için bir hareket başlattınız."

Chicago makes history electing its first African-American woman, Lori Lightfoot, for mayor https://t.co/JhonlQKgo6 pic.twitter.com/iUFWErucqe — Reuters Top News (@Reuters) 3 Nisan 2019

Baloya eşcinsel başkanın eşi Amy Eshleman ve kızı Vivian Lightfoot da katıldı. Kadın başkan kürsüde kadın hayat arkadaşını dudağından öptü.

RAHM 3. KEZ ADAY OLMADI

Böylece eski ABD Başkanı Barack Obama'nın ilk Beyaz Saray Genel Sekreteri iken 2010'da görevden ayrılıp Chicago Belediye Başkanı seçilen Rahm Emanuel'in üçüncü dönem için aday olmayacağını açıklaması, Demokrat Parti'nin ilerlemeci kanadı için yeni bir zaferle sonuçlandı.

RÜZGARLI ŞEHİRDE RÜZGARIN YÖNÜ DEĞİŞTİ

Taraftarları Lightfoot'un zaferinin Demokrat Parti'nin kalesi olması kadar suç, şiddet, polis adaletsizliği ve yolsuzlukla birlikte anılan Rüzgarlı Şehir için bir dönüm noktası oluşturduğu görüşünde. Chicago siyasetinin artık değişeceği, kelli felli erkeklerin dümeninden çıkacağı, yoksulların ve kadınların seslerini duyurmaya başlayacağı yönünde umut birliği dile getirildi.

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LGBT HAREKETİ MEMNUN

Eşcinsel hakları savunucuları da birkaç hafta öncesine dek adı duyulmamış Lightfoot'un zaferini kutlayanlar arasındaydı.

L.G.B.T.Q. kadınların siyasi güç elde etmesi için faaliyet gösteren bir örgüt olan LPAC'ın Başkanı Stephanie Sandberg, "Genç eşcinsel kadınlar, genç renkli kadınlar artık önemli bir siyasi liderlik rolünde kendi yansımalarını görebilecekler" dedi.