Dünya Bankası'nın yeni başkanı belli oldu

Dünya Bankası'nın yeni başkanlığına, ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen ABD Hazine Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Malpass seçildi.

Malpass'ın 9 Nisan'da ofisi devralması bekleniyor.

BREAKING: the @WorldBank's executive directors have officially selected David Malpass as the institution's 13th president. pic.twitter.com/3k7Px2Vkw2 — Michael Igoe (@AlterIgoe) April 5, 2019

Dünya Bankası'nın 2012'den bu yana başkanı olan Jim Yong Kim, ocak ayında beklenmedik bir şekilde istifa ettiğini açıklamıştı.