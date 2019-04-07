ABD Libya’daki askeri birliklerini ülke dışına sevk etti

© REUTERS / Hani Amara Libya'nın başkenti Trablus yakınlarında şiddetli çatışma

Libya'nın başkenti Trablus'un etrafında General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi ile birlikte AFRICOM, güvenlik gerekçesiyle Libya'daki askeri birliklerini geçici olarak ülke dışına sevk ettiğini açıkladı.

AFRICOM resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Libya'daki askeri birliklerin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak ülke dışına sevk edildiği duyuruldu.

Açıklamada, "AFRICOM tarafından desteklenen ABD Silahlı Kuvvetleri birlikleri, güvenlik koşullarının kötüleşmesine karşılık olarak, geçici bir süreyle Libya'nın dışına sevk edildi. Yerlerdeki durumu izlemeye ve gelişmelere bağlı olarak ABD'nin askeri varlığını yenileme olasılığını değerlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

AFRICOM Komutanı Thomas Waldhouser ise, birlikleri ülke dışına sevk etme kararının Libya'daki durumun giderek ‘daha karmaşık ve öngörülemez hal almasından' kaynaklandığını açıkladı.

CLARIFICATION: A contingent of U.S. forces supporting AFRICOM temporarily relocated from Libya in response to security conditions. We will continue to monitor conditions on the ground and assess the feasibility for renewed U.S. military presence, as appropriate. — US AFRICOM (@USAfricaCommand) 7 Nisan 2019

LİBYA'DAKİ AMERİKAN BİRLİKLERİNİN SEVK EDİLDİĞİNİ GÖRÜNTÜLEYEN VİDEO YAYINLANDI

Öte yandan Libya medyası, Amerikalı askeri personelin geçici olarak sevk edildiğini görüntüleyen bir videoyu yayınladı.

Videoda, ülkenin kıyı bölgesinde hareket halinde olan Amerikan bandıralı gemiler görüntülendi. The Libyan Address Journal'ın iddiasına göre gemiler, Amerikan askerlerini Palm City bölgesinden çıkararak Trablus'un batısındaki Cenzur kentine taşıyor.