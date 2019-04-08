Trump: İran Devrim Muhafızlarını 'terör örgütü' olarak tanımladık

Devrim Muhafızlarını bölgede terörizmi finanse ve teşvik etmekle suçlayan Trump, şu açıklamayı yayımladı:
"ABD Dışişleri Bakanlığı'nın öncülüğünde atılan bu benzersiz adım, İran'ın terörizmin devlet sponsoru olduğu gerçekliğinin yanısıra Devrim Muhafızlarının buna aktif biçimde katıldığını ve devlet yöneticiliğinin kullandığı bir araç olarak terörizmi finanse ve teşvik ettiğini tanıyor."
ABD Başkanı, bu kararla İran rejimine maksimum baskının çapını ve kapsamını önemli ölçüde genişlettiklerini, Devrim Muhafızlarıyla iş yapmanın ve destek sağlamanın risklerini apapçık ortaya koyduklarını belirtip "Eğer Devrim Muhafızları ile iş yapıyorsanız terörizme parasal kaynak sağlıyorsunuz demektir" vurgusunu yaptı.
Tahran'a 'terörizme desteğinin ciddi sonuçları olacağına dair net mesaj gönderdiklerini' söyleyen Trump "İran rejimi kötücül ve yasadışı davranışını değiştirene dek terörist faaliyetlere desteğinin bedelini ve mali baskıyı artırmayı sürdüreceğiz" dedi.
Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye, Ortadoğu'daki askeri faaliyetleri komuta eden ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (US CENTCOM) 'terör örgütü' ilan etme önerisinde bulundu.
Daha önce İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Trump'ın 'terör örgütü' ilanına karşı ABD ordusunu IŞİD'in yanında 'terör örgütleri' listesine alacaklarını söylemişti.
İran'da İslam devrimi sonrası İran ordusuna koşut olarak Devrim Muhafızları kurulmuştu.
Devrim Muhafızları, İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı kara, hava, deniz ve füze kuvvetleri bulunan büyük bir güç.
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