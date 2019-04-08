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18:25 08 Nisan 2019
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    Kasım Süleymani (en sağda) ve diğer İran Devrim Muhafızları komutanları

    Trump: İran Devrim Muhafızlarını 'terör örgütü' olarak tanımladık

    © Fotoğraf : Twitter/IRNA
    ABD
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    İran Devrim Muhafızlarını 'yabancı terör örgütü' olarak tanımladıklarını duyuran ABD Başkanı Donald Trump, Devrim Muhafızlarıyla iş yapmanın ve onlara destek sağlamanın risklerini apapçık ortaya koyduklarını söyleyip "Onlarla iş yapıyorsanız terörizme parasal kaynak sağlıyorsunuz demektir" vurgusunu yaptı.

    İran Devrim Muhafızları
    © AFP 2019 /
    WSJ: ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak ilan edecek
    İran'la nükleer anlaşmadan çıkıp yaptırımlara geri dönmesi sonrası kritik bir adım daha atan ABD yönetimi, ilk kez yabancı bir devletin silahlı kuvvetlerini resmen 'terör örgütü' olarak yaftaladı. Böylece Irak ve Suriye'de IŞİD ve diğer cihatçı örgütlerin yenilmesinde kritik rol oynayan İran Devrim Muhafızlarını, IŞİD ve Kaide ile aynı kefeye koydu.

    Devrim Muhafızlarını bölgede terörizmi finanse ve teşvik etmekle suçlayan Trump, şu açıklamayı yayımladı:

    "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın öncülüğünde atılan bu benzersiz adım, İran'ın terörizmin devlet sponsoru olduğu gerçekliğinin yanısıra Devrim Muhafızlarının buna aktif biçimde katıldığını ve devlet yöneticiliğinin kullandığı bir araç olarak terörizmi finanse ve teşvik ettiğini tanıyor."

    ABD ordusu
    © Flickr/ Morning Calm Weekly Newspaper Installation
    İran: ABD ordusunu terör listesine alırız
    Devrim Muhafızları'nın dışarda faaliyet gösteren, Kasım Süleymani'nin komuta ettiği kolu Kudüs Gücü'nü de listeye aldıklarının altını çizen Trump, İran'ın eylemlerinin diğer hükümetlerinkilerden temelden farklı olduğunu, Tahran'ın küresel terörist kampanyasını yönlendirmedeki baş aracının Devrim Muhafızları olduğunu iddia etti.

    ABD Başkanı, bu kararla İran rejimine maksimum baskının çapını ve kapsamını önemli ölçüde genişlettiklerini, Devrim Muhafızlarıyla iş yapmanın ve destek sağlamanın risklerini apapçık ortaya koyduklarını belirtip "Eğer Devrim Muhafızları ile iş yapıyorsanız terörizme parasal kaynak sağlıyorsunuz demektir" vurgusunu yaptı. 

    Tahran'a 'terörizme desteğinin ciddi sonuçları olacağına dair net mesaj gönderdiklerini' söyleyen Trump "İran rejimi kötücül ve yasadışı davranışını değiştirene dek terörist faaliyetlere desteğinin bedelini ve mali baskıyı artırmayı sürdüreceğiz" dedi.

    Kasım Süleymani
    © AA /
    Trump'ın 'Yaptırımlar geliyor' paylaşımına Süleymani'den yanıt: 'Sana karşı duracağım'
    Trump'ın 'yabancı terör örgütü' diye tanımladıklarını ilan etmesiyle Devrim Muhafızlarının ABD'nin 'terör' listesine alınmasının hemen ardından İran'dan misilleme adımları gelmeye başladı.

    Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye, Ortadoğu'daki askeri faaliyetleri komuta eden ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (US CENTCOM) 'terör örgütü' ilan etme önerisinde bulundu.

    Daha önce İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Trump'ın 'terör örgütü' ilanına karşı ABD ordusunu IŞİD'in yanında 'terör örgütleri' listesine alacaklarını söylemişti.

    İran'da İslam devrimi sonrası İran ordusuna koşut olarak Devrim Muhafızları kurulmuştu.

    Devrim Muhafızları, İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı kara, hava, deniz ve füze kuvvetleri bulunan büyük bir güç.

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