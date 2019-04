Pompeo: Devrim Muhafızları zayıflamadan Ortadoğu'da barış ve istikrar mümkün değil

ABD yönetimine yakınlığıyla bilinen Fox News'a konuşan Pompeo, "İran Devrim Muhafızları terörist bir organizasyon ve biz bunu belirlemiş olduk. Her tarafta bulunan her bir Amerikan askerini koruduğumuzdan emin olmak için elimizden geleni yapıyoruz her zaman" dedi.

Devrim Muhafızları'nın 600'den fazla ABD askeri öldürdüğünü söyleyen Pompeo, "Onları zayıflatmadan Ortadoğu'da barışı sağlayamazsınız, istikrarı sağlayamazsınız, güvenliği sağlayamazsınız" diye konuştu.

'MİSİLLEME OLUR' ELEŞTİRİLERİNE KARŞI RAHAT

© AFP 2019 / ATTA KENARE Ruhani'den ABD'ye: Baskı sürerse IR8 santrifüjü üretiriz

ABD'nin bu kararının misillemeye yol açacağı ve bölgedeki askerlerle diplomatların işini zorlaştıracağı yorumlarına da ‘pozitif' yaklaşan Pompeo, "Artırılmış baskının daha fazla Amerikalının hayatını kurtaracağına ve tüm Ortadaoğu'da daha stabil, daha barışçıl ve daha güvenlik bir ortam yaratacağına dair güvenimiz var" dedi.

Pompeo, Devrim Muhafızları'nın dışarda faaliyet gösteren kolu Kudüs Gücü'ne komuta eden Kasım Süleymani'yi de açıkça ‘terörist' diye niteledi.

ABD İÇİN İLK, BİR HAFTAYA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını 'yabancı terör örgütü' olarak tanımladığına dair duyuru Başkan Donald Trump'tan gelmişti. Trump, Devrim Muhafızlarını 'bölgede terörizmi finanse ve teşvik etmekle' suçlamıştı. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de karara misilleme olarak Amerikan ordusunun Ortadoğu'daki faaliyetlerini yöneten ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığını (US CENTCOM) ve bağlantılı güçleri 'terör örgütü' ilan etmişti.

ABD yönetimi, ilk kez yabancı bir devletin silahlı kuvvetlerini resmen 'terör örgütü' olarak adlandırıyor. Örgütü IŞİD ve El Kaide ile aynı kefeye koyan bu karar ayrıca İran'la nükleer anlaşmadan çıkıp yaptırımlara geri dönmesinin ardından ABD için ikinci kritik adımı teşkil ediyor.

Kararın bir hafta içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.