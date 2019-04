Trump seçim videosunda Batman filminin müziğini izinsiz kullanmış

Trump'ın dün Twitter hesabından paylaştığı 2020 başkanlık seçimleriyle ilgili videosu, sadece üç saat içinde bir milyondan fazla kişi tarafından görüntülendi. Ancak aynı günü akşamı videoya erişilemedi. Bunun yerine ‘telif sahibinin isteği üzerine' videonun kaldırıldığını belirten bir mesaj yer aldı.

MAKE AMERICA GREAT AGAIN! pic.twitter.com/diXWQHuyGj — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 Nisan 2019

WARNER BROS. HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI, VİDEO KALDIRILDI

Müziğin, dünyanın en büyük film yapım ve televizyon yayın şirketlerinden biri olan Warner Bros. bünyesinde çekilen 2012 yapımı Batman filmi ‘Kara Şövalye Yükseliyor' (The Dark Knight Rises) filminde yer alan 'Why Do We Fall' adlı şarkı olduğu belirlendi. Pek çok sosyal medya kullanıcısı da Trump'ın dünyaca ünlü besteci Hans Zimmer'in müziğini kullandığını fark etti.

Telif haklarının ihlal edildiğini savunan Warner Bros. hukuki süreç başlattıklarını duyurdu. Şirketin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Kara Şövalye Yükseliyor filminin müziğinin kampanya videosunda kullanılması için izin alınmadı" dedi. Bunun üzerine video kaldırıldı.

Yaklaşık iki dakikalık videoda Barack Obama ve Hillary Clinton gibi Demokratların yanı sıra Rosie O'Donnell, Bryan Cranston ve Amy Schumer gibi oyuncuların görüntüleri yer alıyordu. Buna karşılık Trump'ın iki yıllık görev sürecine dair anekdotlar paylaşılıyordu. Trump'ın Kuzey Kore lideri kim Jong Un ve 'Tropiklerin Trump'ı olarak anılan Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile görüşmeleri de videoda yer aldı.

Diyaloga yer verilemeyen videoda müzik eşliğinde şu metin yazıyordu: "Önce seni görmezden gelirler, sonra sana gülerler, sonra da ırkçı diye seslenirler."