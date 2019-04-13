ABD'den 4 yabancı şirkete Venezüella yaptırımı

© REUTERS / Bruno Kelly ABD'den Venezüella devlet petrol şirketi de dahil 3 şirkete yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin internet sitesinde yer alan açıklamada, Liberya menşeli Jennifer Navigation Ltd, Large Range Ltd. ve Lima Shipping Corp. ile İtalya menşeli PB Tankers adlı şirketlerin yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Şirketlerin 'Venezüella ile bağlantıları' nedeniyle yaptırım listesine alındığına işaret edilen açıklamada, detaylı bilgi verilmedi.

Venezüella'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya her türlü desteği veren ABD, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu sıkıştırmak için sık sık yeni yaptırım kararları alıyor.

Ülkenin petrol şirketi PDVSA ve ABD'deki petrokimya şirketi Citgo'ya uyguladığı yaptırımlarla Venezüella'ya ekonomik darbe vuran ABD, en son geçen hafta Venezüella'dan Küba'ya petrol verdiği gerekçesiyle 2 şirketi yaptırım listesine almıştı.