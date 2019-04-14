Okinawa Adası'nda, ABD askeri ile Japon kadın bir evde ölü bulundu

Japonya'nın Okinawa Adası'nda ABD askeri ile Japon kadının bir evde ölü bulunduğu bildirildi.

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Japon haber ajansı Kyodo'nun aktardığına göre, Okinawa'da görevli 31 yaşındaki Amerikan deniz piyadesi, 44 yaşındaki bir Japon kadın ile birlikte Chatan kentindeki bir apartman dairesinde ölü bulundu.

Emniyetten yapılan açıklamada, sabah saatlerinde aldıkları acil yardım telefonuyla olay yerine intikal eden polis ekiplerinin askerin ve kadının kanlı bedenleriyle karşılaştığı, her ikisinin de aldıkları bıçak yaralarıyla olay yerinde öldüklerinin anlaşıldığı ifade edildi.

ABD askeri kaynakları, askerin kadını öldürüp ardından intihar ettiğinden şüphelenildiğini kaydetti.

JAPON DIŞİŞLERİ'NDEN ABD BÜYÜKELÇİSİ'NE PROTESTO

Tokyo, Okinawa'da meydana gelen cinayetle ilgili ABD'ye tepki gösterdi. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Takeo Akiba'nın ABD Büyükelçisi William Hagerty'yi telefonla arayarak olup bitenlerden ‘son derece üzgün' olduğunu dile getirdiği ve olayı kararlı bir şekilde protesto ettiği belirtildi.

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Açıklamaya göre Akiba, Washington'un soruşturmada işbirliği yapmasını, ABD'li askerlerin disiplinini güçlendirmesini ve gelecekte benzer olayları önlemesini talep etti.

Diğer yandan Hagerty, olayla ilgili ‘derin üzüntülerini' dile getirerek, Japon yetkililerle her türlü işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Okinawa Adası, 50 binin üzerinde ABD askerine ev sahipliği yapıyor.

ABD ile Japonya arasına İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı muharebelerine sahne olan Okinawa, Japonya'nın 1952'de yeniden bağımsızlığını kazanmasının ardından ABD tarafından ilhak edilmiş, ardından 1972'de Japonya'ya geri verilmişti.

Savaş sonrası adadaki ABD askerlerinin işlediği bazı suçlar, ada halkında büyük rahatsızlık uyandırmıştı. ABD askerlerin şimdiye kadar 5 bin 800'den fazla suç işlediği, bunların 571'inin ‘ağır suçlar' kapsamında değerlendirildiği ifade ediliyor.