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02:23 19 Nisan 2019
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    Viyana kilise

    ABD'de dindarlık oranı düştü

    © AFP 2019 / Joe Klamar
    ABD
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    ABD'de kiliseye üyeliklerden yola çıkılarak yapılan bir çalışmada, ülkedeki dindarlık oranının son 20 yılda yüzde 50'lere düştüğü ortaya konuldu.

    Tayland'da dua eden bir kadın
    © AFP 2019 / Christophe Archambault
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    Gallup tarafından yapılan ve internet sitesinde yayımlanan araştırma raporunda, son 20 yılda ABD'de dindarlık oranının "keskin bir şekilde gerilediğinin görüldüğü" kaydedildi.

    Raporda, 1998-2000 yıllarında kiliseye üye olanların oranı yüzde 69 iken 2016-2018 yıllarında bu oranın yüzde 52'ye düştüğü vurgulandı.

    Yeni yüzyılda ABD'de yetişkinler arasında "herhangi bir dinle bağı olmadığını" belirtenlerin yüzde 8'den yüzde 19'a çıktığı kaydedilen raporda, 1998-2000 yıllarında Amerikalıların yüzde 90'ının "bir din ile bağı olduğunu" ifade ederken, bu oranın 2016-2018'de yüzde 77'ye düştüğüne işaret edildi.

    'ABD ÇOK DAHA AZ DİNDAR DURUMA GELDİ'

    Ülkede 50 eyalette rastgele seçilen katılımcılarla yapılan araştırmanın raporuna göre, 1980 ve üstü doğumlu olan "milenyum nesli"nin yüzde 68'i kendini bir din ile ilişkilendirirken, yüzde 29'u herhangi bir dine mensup olmadığını belirtti.

    Taksim, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, kalabalık
    © AA / Onur Çoban
    KONDA raporu: Son 10 yılda kendini ‘dindar muhafazakar’ olarak nitelendiren gençlerin oranı yarıya düştü
    Bu yılın başından beri "milenyum nesli"nin üzerinde devam eden anketlerde "dini olmayanlar"ın oranının yüzde 33'ü gösterdiği ifade edilen raporda, "Bu oran hala artmaya devam ediyor olabilir" değerlendirmesinde bulunuldu.

    Araştırma raporunda "ABD, özellikle Batı ülkeleri arasında en dindar ülkelerden biri olmasına rağmen, eskiden olduğundan çok daha az dindar duruma geldi. Amerikalıların sadece dörtte üçe yakını kendini bir dinle özdeşleştiriyor ve bunların da ancak yarısı dini mekanlara bağı olduğunu söylüyor." değerlendirmesine yer verildi.

    Amerikalıların kiliselere olan güven kaybına dikkat çekilen raporda, "Bu eğilimler sadece rakamlardan ibaret değil, binlerce ABD kilisesinin her yıl kapandığı gerçeğinde ortaya çıkıyor. Gelecekte dindar Amerikalılar, ibadet yerleri için daha az seçenekle karşı karşıya kalacak." ifadelerine yer verildi.

    Araştırma konusunda 1998-2000 yılları için 7 bin 184, 2016-2018 yılları için de 7 bin 688 kişi ile görüşüldüğü kaydedildi.

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    Etiketler:
    Dindarlık, Gallup, ABD
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