Trump'ın hem alay konusu hem de korkulu rüyası: Ya 2020 başkanlık seçiminde Biden'a yenilirsem?

Joe Biden'ın her hali gibi adaylık açıklamasını da alayla karşılayan Donald Trump'ın gerçekte kurt Demokrat siyasetçiye başkanlık seçiminde yenilmekten korktuğunu danışmanlarına söylediği iddia edildi.

© REUTERS / BRIAN SNYDER Biden başkan adaylığını açıkladı

ABD'de Demokrat Parti'nin en kıdemli isimlerinden olan, eski Başkan Barack Obama'nın yardımcısı olarak tanınan Joe Biden'ın çok uzun zamandır beklenen başkan adaylığı açıklamasının ardından gözler Başkan Donald Trump'a çevrildi. Biden'ın her hali gibi adaylık açıklamasını da alayla karşılayan Trump'ın gerçekte kurt Demokrat siyasetçiye yenilmekten korktuğunu danışmanlarına söylediği iddia edildi.

İddiaya göre, Biden'ın adaylık açıklamasının ardından, Trump'ın 'Uyuşuk Joe'nun zekasından şüphe ettiğine' dair tweet atması aslında onu 2020 seçimlerinde ciddi bir rakip olarak gördüğünü kamufle etmeyi amaçlıyor.

Politico'ya konuşan Trump'ın kampanyasına yakın bir Cumhuriyetçi stratejist "Diğer adaylar hakkında konuşmaması, onları ciddiye almadığının işareti" dedi.

2016 başkanlık seçimlerinden beri Biden ile Trump arasında zaman zaman sert söz düelloları yaşanırken, geçen sonbaharda Trump'ın danışmanlarıyla eski Başkan Yardımcısı'nın kendisine oluşturabileceği tehditle ilgili sohbet ettiği belirtildi.

'BIDEN'I NASIL YENERİZ?'

Cumhuriyetçi stratejiste göre Trump "Biden'ı nasıl yeneriz" diye sordu.

'YA BAŞARIRSA?'

Danışmanları, Demokrat Parti'de başkan adayının belirleneceği önseçim sürecinin çok zorlu geçeceği, Biden'ın bı süreçte asla başarılı olamayacağı konusunda güvence verdi.

© AFP 2019 / Brendan Smialowski Biden: Cumhuriyetçiler beni çiğ çiğ yerdi

Ama ikna olmayan Trump "Ya başarırsa" diye ısrar etti.

ABD Başkanı Temmuz 2018'de CBS News'a verdiği röportajda Biden'dan 'hayalindeki rakip' diye söz ederek şöyle devam etmişti:

"Bak şimdi, Joe Biden üçüncü kez yarışacak. Hiçbir zaman yüzde 1'den fazla alamadı. Başkan Obama onu çöp yığınından çekip çıkardı. Ve bunu yapması herkesi şoke etmişti."

ANKETLERDE BIDEN, TRUMP'IN ÖNÜNDE

Ancak kamuoyuna yapılan bu özgüvenli açıklamaların Başkan'ın özel toplantılardaki hareketleriyle çeliştiği aktarıldı.

© REUTERS / Alexander Drago Trump: Mueller Raporu, Trump nefretçileri tarafından yazılmasına rağmen beni indiremedi

2020 başkanlık seçiminin Trump'la Biden arasında geçmesi ihtimaliyle ilgili düzenlenen ilk anketlerden birinde Demokrat Senatör ABD Başkanı'nın 8 puan önünde gözüktü. 2000 kişiyle yapılan The Morning Consult/Politico anketinde Biden yüzde 42, Trump yüzde 34 oranında destek aldı.

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Trump'ın Demokrat Parti'nin başkan adayı olarak Biden'ın seçilmesiyle ilgili korkuları diğer aday adaylarına kıyasla en çok onunla ortak noktalarının bulunmasından kaynaklanıyor olabilir. Her ikisi de 70'li yaşlarda ve seçmen tabanlarını üniversite eğitimi almamış işçi sınıfı oluşturuyor. Bu seçmenlerin bulunduğu Michigan ve Pennsylvania gibi her iki tarafa meyleden eyaletlerde Biden Trump'ı geçerse başkanlık ipini göğüsleyebilir.

Her iki beyaz erkek de gafları ve birbirinden farklı düzeyde de olsa haklarındaki cinsel taciz suçlamalarıyla da tanınıyor. Her ikisi de kampanya ekiplerinin başına dert açan şekilde medyaya ve kamuoyuna emprovize şekilde çok fazla konuşuyor.

'TRUMP'IN RAKİPLER LİSTESİNİN BAŞINDA BIDEN GELİYOR'

Trump'la konuşma halindeki ABD Kongresi'nin Cumhuriyetçi bir üyesi, Biden'ın teşkil ettiği tehdidi şöyle ifade etti:

"Potansiyel rakipler hakkında birkaç sohbet yaptık ve anketlerde aldığı destek nedeniyle listenin başında hep Biden oldu. Bağımsız seçmenlere hitap etmesi ve tarzından hoşlananların çok olmasından ötürü Biden en zorlu potansiyel rakiplerden biri olarak görülüyor."