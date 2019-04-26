Kayıt
19:24 26 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Trump'ın Biden ve Obama ile karşılaşması

    Trump'ın hem alay konusu hem de korkulu rüyası: Ya 2020 başkanlık seçiminde Biden'a yenilirsem?

    © REUTERS / Lucy Nicholson
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Joe Biden'ın her hali gibi adaylık açıklamasını da alayla karşılayan Donald Trump'ın gerçekte kurt Demokrat siyasetçiye başkanlık seçiminde yenilmekten korktuğunu danışmanlarına söylediği iddia edildi. 

    Joe Biden
    © REUTERS / BRIAN SNYDER
    Biden başkan adaylığını açıkladı
    ABD'de Demokrat Parti'nin en kıdemli isimlerinden olan, eski Başkan Barack Obama'nın yardımcısı olarak tanınan Joe Biden'ın çok uzun zamandır beklenen başkan adaylığı açıklamasının ardından gözler Başkan Donald Trump'a çevrildi. Biden'ın her hali gibi adaylık açıklamasını da alayla karşılayan Trump'ın gerçekte kurt Demokrat siyasetçiye yenilmekten korktuğunu danışmanlarına söylediği iddia edildi. 

    İddiaya göre, Biden'ın adaylık açıklamasının ardından, Trump'ın 'Uyuşuk Joe'nun zekasından şüphe ettiğine' dair tweet atması aslında onu 2020 seçimlerinde ciddi bir rakip olarak gördüğünü kamufle etmeyi amaçlıyor. 

    Politico'ya konuşan Trump'ın kampanyasına yakın bir Cumhuriyetçi stratejist "Diğer adaylar hakkında konuşmaması, onları ciddiye almadığının işareti" dedi. 

    ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden
    © REUTERS / Chris Wattie
    Biden'dan Trump'a: Büyü artık, sen başkansın

    2016 başkanlık seçimlerinden beri Biden ile Trump arasında zaman zaman sert söz düelloları yaşanırken, geçen sonbaharda Trump'ın danışmanlarıyla eski Başkan Yardımcısı'nın kendisine oluşturabileceği tehditle ilgili sohbet ettiği belirtildi. 

    'BIDEN'I NASIL YENERİZ?'

    Cumhuriyetçi stratejiste göre Trump "Biden'ı nasıl yeneriz" diye sordu.

    'YA BAŞARIRSA?'

    Danışmanları, Demokrat Parti'de başkan adayının belirleneceği önseçim sürecinin çok zorlu geçeceği, Biden'ın bı süreçte asla başarılı olamayacağı konusunda güvence verdi.

    Joe Biden
    © AFP 2019 / Brendan Smialowski
    Biden: Cumhuriyetçiler beni çiğ çiğ yerdi

    Ama ikna olmayan Trump "Ya başarırsa" diye ısrar etti. 

    ABD Başkanı Temmuz 2018'de CBS News'a verdiği röportajda Biden'dan 'hayalindeki rakip' diye söz ederek şöyle devam etmişti:

    "Bak şimdi, Joe Biden üçüncü kez yarışacak. Hiçbir zaman yüzde 1'den fazla alamadı. Başkan Obama onu çöp yığınından çekip çıkardı. Ve bunu yapması herkesi şoke etmişti."

    ANKETLERDE BIDEN, TRUMP'IN ÖNÜNDE

    Ancak kamuoyuna yapılan bu özgüvenli açıklamaların Başkan'ın özel toplantılardaki hareketleriyle çeliştiği aktarıldı. 

    Donald Trump
    © REUTERS / Alexander Drago
    Trump: Mueller Raporu, Trump nefretçileri tarafından yazılmasına rağmen beni indiremedi

    2020 başkanlık seçiminin Trump'la Biden arasında geçmesi ihtimaliyle ilgili düzenlenen ilk anketlerden birinde Demokrat Senatör ABD Başkanı'nın 8 puan önünde gözüktü. 2000 kişiyle yapılan The Morning Consult/Politico anketinde Biden yüzde 42, Trump yüzde 34 oranında destek aldı. 

    BENZER YANLARI ÇOK

    Trump'ın Demokrat Parti'nin başkan adayı olarak Biden'ın seçilmesiyle ilgili korkuları diğer aday adaylarına kıyasla en çok onunla ortak noktalarının bulunmasından kaynaklanıyor olabilir. Her ikisi de 70'li yaşlarda ve seçmen tabanlarını üniversite eğitimi almamış işçi sınıfı oluşturuyor. Bu seçmenlerin bulunduğu Michigan ve Pennsylvania gibi her iki tarafa meyleden eyaletlerde Biden Trump'ı geçerse başkanlık ipini göğüsleyebilir. 

    ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Cumhuriyetçiler Kongre Komitesi bağış yemeğinde konuştu.
    © REUTERS / Joshua Roberts
    Müstakbel rakiplerin erken 'öpücük' polemiği: Trump, 'Biden gibi' hissetmiş

    Her iki beyaz erkek de gafları ve birbirinden farklı düzeyde de olsa haklarındaki cinsel taciz suçlamalarıyla da tanınıyor. Her ikisi de kampanya ekiplerinin başına dert açan şekilde medyaya ve kamuoyuna emprovize şekilde çok fazla konuşuyor. 

    'TRUMP'IN RAKİPLER LİSTESİNİN BAŞINDA BIDEN GELİYOR'

    Trump'la konuşma halindeki ABD Kongresi'nin Cumhuriyetçi bir üyesi, Biden'ın teşkil ettiği tehdidi şöyle ifade etti:

    "Potansiyel rakipler hakkında birkaç sohbet yaptık ve anketlerde aldığı destek nedeniyle listenin başında hep Biden oldu. Bağımsız seçmenlere hitap etmesi ve tarzından hoşlananların çok olmasından ötürü Biden en zorlu potansiyel rakiplerden biri olarak görülüyor."

    İlgili konular:

    Chicago'ya ilk siyah kadın eşcinsel belediye başkanı
    Trump seçim videosunda Batman filminin müziğini izinsiz kullanmış
    Trump taklidiyle tanınan Baldwin: Başkan adayı olursam onu yenerim
    Trump'ın Türkiye Büyükelçisi adayından 'yaptırım' açıklaması
    Etiketler:
    Barack Obama, Joe Biden, Donald Trump, başkanlık seçimi, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Bilim insanları üç boyutlu yazıcıya transparan organ üretti
    Bilim insanları üç boyutlu yazıcıyla transparan organ üretti
    Karikatür
    Rus İstihbarat Direktörü: Batı, kendisinin belirlemiş olduğu ilkeleri ihlal ediyor
    İnfografik
    Türkiye ile Sudan arasındaki ticaret hacminin yapısı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet