ABD, Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması'ndan çekiliyor

© AFP 2019 / Nicholas Kamm 'Trump, Rusya ve Çin ile yeni bir silahlanma kontrol anlaşması için hazırlık yapılması talimatı verdi'

ABD Başkanı Donald Trump, önceki başkan Barack Obama'nın imzaladığı bir uluslararası anlaşmadan daha çekildi. Trump 2013’te imzalanan Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması'nı onaylamayacağını açıkladı.

ABD siyasetinde ağırlığıyla bilinen 'Ulusal Silah Birliği'nin toplantısında konuşan Trump, Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması'nı onaylamayacağını söyledi. Senato’dan onay sürecinin durdurulmasını istedi.

Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması dünyada 70 milyar doları bulan Silah ticaretinin düzenlenmesini amaçlıyor.

130 ülkenin imzaladığı anlaşma ile ile savaş suçu ya da soykırımda kullanılabilecek silahların satışı yasaklanıyor.