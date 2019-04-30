Blackwater kurucusundan 5000 kiralık askerle Maduro'yu devirme planı

Buna göre Blackwater'ın kurucusu , ABD ve Avrupa'da gerçekleştirdiği özel görüşmelerde, Washington destekli darbe girişiminin maşası Juan Guaido adına savaşmak üzere 5000 paralı asker tutup sahaya sürme planını sundu. Prince'in paralı orduyla darbe planlarıyla ilgili temaslarını nisan ortasına gelindiğinde hala devam ettirdiği kaydedildi.
'LATİN AMERİKALILARDAN OLUŞACAK'
Plan, istihbarat operasyonlarıyla başlamayı, ardından Kolombiya ve diğer Latin Amerika topraklarından toplanacak 4000-5000 paralı askerle Venezüella'ya girmeyi, Venezüella hükümetine bağlı güçlere muharebe harekatı düzenlemeyi ve bunu istikrarlaştırma operasyonlarının takip etmesini öngörüyor.
'YENİŞEMEMEYİ KIRMAK İÇİN DİNAMİK OLAY'
Prince'in planını sunarken kullandığı savlardan biri, Venezüella'da ocak ayından beri hasıl olan 'yenişememe durumunu kırmak için dinamik bir olay' gerektiği. Ocakta Ulusal Meclis Başkanı Guaido'nun Maduro'nun yeniden seçilmesinin meşruiyetinin bulunmadığı iddiasıyla anayasadan yetki aldığını öne sürerek kendini Geçici Devlet Başkanı ilan etmesiyle başlayan ABD'nin darbe girişimi henüz somut kazanım elde edemedi.
Özel yatırımcılardan 40 milyon dolar talep eden Prince'in ABD ile müttefiklerinin dondurduğu Venezüella'nın milyarlarca dolarlık mal varlığından da kendisine finansman çıkarmayı umuyor. Ancak Venezüella muhalefetinin bu mal varlıklarına erişimi yasal kabul edilmeyebilir. Buna rağmen Prince, toplantılarda, 'uluslararası toplum tarafından Venezüella'nın meşru lideri kabul edildiğinden Guaido'nun kendi ordusunu kurma yetkisinin bulunduğunu' ileri sürüyor.
TRUMP YÖNETİMİNDEN PLANI KULLANMA SORUSUNA YANIT YOK
Guaido'nun sözcüsü Edward Rodriguez, Venezüella muhalefetinden yetkililerin Prince ile herhangi bir operasyon hakkında konuşmadığını savundu, ama Reuters'in başka sorusuna yanıt vermedi. Maduro yönetimi de yorum yapmadı.
'VENEZÜELLA İÇİN DE ÇÖZÜMÜ VAR'
ABD'de 'savaşların özelleştirilmesi' kampanyasının başını çeken Prince, bu ay sözcüsü Marc Cohen'e "Venezüella'da operasyon yapmak gibi bir plan yok" açıklamasını yaptırdı. Ama Cohen soruları yanıtlamayı reddetti.
BAĞDAT'TA SİVİL KATLİAMI UNUTULMADI
Bush yönetiminin büyük çapta 'özelleştirdiği' Afganistan ve Irak işgallerinin simge isimlerinden olan Blackwater özellikle 2007 yılında çalışanlarının Bağdat'ın Nisur Meydanı'nda 17 sivili vurup öldürmesiyle tanınıyor.
Çalışanlardan biri cinayet, üçü adam öldürmekten mahkumiyet alırken, Prince Blackwater'ın adını değiştirerek 2010 yılında sattı. Ama geçenlerde görünüşte silah satan 'Blackwater USA' adında yeni bir şirket kurdu. İki yıldır Trump yönetimini Afganistan'daki Amerikan askerlerini çekip yerine özel güvenlikçiler konuşlandırmaya ikna etmek için lobi yapan Prince, Frontier Resource Group'la da Çinli şirketlerin Afrika'daki faaliyetlerine özel güvenlik hizmeti sunuyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)