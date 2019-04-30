Blackwater kurucusundan 5000 kiralık askerle Maduro'yu devirme planı

Irak ve Afganistan'da savaş suçlarıyla birlikte anılan ABD'li özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Erik Prince'in, ABD Başkanı Donald Trump'la yakınlığını da kullanarak, sosyalist Devlet Başkanı Nicholas Maduro'yu devirmek için Venezüella'ya kiralık ordu konuşlandırmayı kabul ettirmeye uğraştığı belirtildi.

© AP Photo / Jacquelyn Martin Blackwater kurucusu Prince: Suriye'den çekilen ABD'li askerlerin yerini alabiliriz

Erik Prince'in girişimiyle ilgili bilgi sahibi dört kaynak, Reuters'e konuştu. Kaynaklar, son aylarda Prince'in böyle bir operasyon için nüfuzlu Trump destekçileri ve zengin Venezüellalı sürgünlerden yatırım ve siyasi destek istediğini söyledi.

Buna göre Blackwater'ın kurucusu , ABD ve Avrupa'da gerçekleştirdiği özel görüşmelerde, Washington destekli darbe girişiminin maşası Juan Guaido adına savaşmak üzere 5000 paralı asker tutup sahaya sürme planını sundu. Prince'in paralı orduyla darbe planlarıyla ilgili temaslarını nisan ortasına gelindiğinde hala devam ettirdiği kaydedildi.

'LATİN AMERİKALILARDAN OLUŞACAK'

© REUTERS / Jonathan Erst Irak'ta sivilleri öldüren Blackwater çalışanlarıyla ilgili yeni karar

Plan, istihbarat operasyonlarıyla başlamayı, ardından Kolombiya ve diğer Latin Amerika topraklarından toplanacak 4000-5000 paralı askerle Venezüella'ya girmeyi, Venezüella hükümetine bağlı güçlere muharebe harekatı düzenlemeyi ve bunu istikrarlaştırma operasyonlarının takip etmesini öngörüyor.

'YENİŞEMEMEYİ KIRMAK İÇİN DİNAMİK OLAY'

Prince'in planını sunarken kullandığı savlardan biri, Venezüella'da ocak ayından beri hasıl olan 'yenişememe durumunu kırmak için dinamik bir olay' gerektiği. Ocakta Ulusal Meclis Başkanı Guaido'nun Maduro'nun yeniden seçilmesinin meşruiyetinin bulunmadığı iddiasıyla anayasadan yetki aldığını öne sürerek kendini Geçici Devlet Başkanı ilan etmesiyle başlayan ABD'nin darbe girişimi henüz somut kazanım elde edemedi.

Sputnik Kremlin'den Putin'in temsilcisinin Blackwater'ın kurucusu Prince ile görüştüğü iddialarına yanıt

Özel yatırımcılardan 40 milyon dolar talep eden Prince'in ABD ile müttefiklerinin dondurduğu Venezüella'nın milyarlarca dolarlık mal varlığından da kendisine finansman çıkarmayı umuyor. Ancak Venezüella muhalefetinin bu mal varlıklarına erişimi yasal kabul edilmeyebilir. Buna rağmen Prince, toplantılarda, 'uluslararası toplum tarafından Venezüella'nın meşru lideri kabul edildiğinden Guaido'nun kendi ordusunu kurma yetkisinin bulunduğunu' ileri sürüyor.

TRUMP YÖNETİMİNDEN PLANI KULLANMA SORUSUNA YANIT YOK

© Fotoğraf : RIA Novosti / Mikhail Markov 'Yemen'de Kolombiyalı Blackwater çalışanları Husilerle savaşıyor'

Reuters, Prince'in planını Trump yönetimine de sunup sunmadığı, sunarsa değerlendirmeye alınıp alınmayacağı sorusuna Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garrett Marquis'den yanıt alamadığını aktardı. Trump yönetiminin bu konudaki düşüncelerine aşina bir kişi ise Beyaz Saray'ın böyle bir planı desteklemeyeceğini söyledi.

Guaido'nun sözcüsü Edward Rodriguez, Venezüella muhalefetinden yetkililerin Prince ile herhangi bir operasyon hakkında konuşmadığını savundu, ama Reuters'in başka sorusuna yanıt vermedi. Maduro yönetimi de yorum yapmadı.

Reuters'in planla ilgili görüşlerini aldığı ABD'li ve Venezüellalı güvenlik uzmanları, siyaseten çok zorlama ve potansiyel tehlikeli olduğu, zira içsavaş çıkarabileceği değerlendirmesini yaptı. Venezüella muhalefetine yakın Venezüellalı bir sürgün ise Maduro yönetimi çökerse yeni yönetimin asayişi sağlamasına yardımcı olması bakımından taşeron güvelikçilerin yararlı olabileceğini savundu.

'VENEZÜELLA İÇİN DE ÇÖZÜMÜ VAR'

ABD'de 'savaşların özelleştirilmesi' kampanyasının başını çeken Prince, bu ay sözcüsü Marc Cohen'e "Venezüella'da operasyon yapmak gibi bir plan yok" açıklamasını yaptırdı. Ama Cohen soruları yanıtlamayı reddetti.

© AP Photo / Susan Walsh Birleşik Arap Emirlikleri, CIA yardımıyla kendi CIA'ini kuruyor

Prince'in Çin merkezli özel sermaye şirketi Frontier Resource Group'un Yatırımcı İlişkileri Direktörü Lital Leshem ise patronunun Venezüella'da operasyon yapmayla ilgilendiğini teyit edip "Kendisinin daha başka pek çok yer için olduğu gibi Venezüella için de bir çözümü var" dedi.

BAĞDAT'TA SİVİL KATLİAMI UNUTULMADI

Bush yönetiminin büyük çapta 'özelleştirdiği' Afganistan ve Irak işgallerinin simge isimlerinden olan Blackwater özellikle 2007 yılında çalışanlarının Bağdat'ın Nisur Meydanı'nda 17 sivili vurup öldürmesiyle tanınıyor.

© AFP 2019 / Fayez Nureldine 'Suudi Veliaht'tan prenslere Amerikan işkencesi'

Çalışanlardan biri cinayet, üçü adam öldürmekten mahkumiyet alırken, Prince Blackwater'ın adını değiştirerek 2010 yılında sattı. Ama geçenlerde görünüşte silah satan 'Blackwater USA' adında yeni bir şirket kurdu. İki yıldır Trump yönetimini Afganistan'daki Amerikan askerlerini çekip yerine özel güvenlikçiler konuşlandırmaya ikna etmek için lobi yapan Prince, Frontier Resource Group'la da Çinli şirketlerin Afrika'daki faaliyetlerine özel güvenlik hizmeti sunuyor.