Pompeo: Maduro Venezüella'yı terk edecekti, Rusya onu ikna etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezüella Devlet Başkanı Maduro'nun dün sabah saatlerinde 'ülkeyi terk edeceğini ancak Rusya'nın onu kalması için ikna ettiğini' öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, CNN televizyonunda yaptığı açıklamada, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun dün sabah saatlerinde "ülkeyi terk edeceğini, ancak Rusya'nın onu kalması için ikna ettiğini" iddia etti.

Pompeo konuya ilişkin, "Bildiğimiz kadarıyla, sabah pistte onu götürecek bir uçak bekliyordu ve gitmeye hazırdı. Ancak Ruslar onu kalması için ikna etti" dedi.

Geçen gün, ABD'nin 'geçici devlet başkanı' olarak atadığı Juan Guaido'nun çağrısıyla Venezüella'da darbe girişimi başlatılmıştı. Bu gelişmeden sonra Batı medyası tarafından Maduro'nun Venezüella'dan ayrılarak Küba'ya gideceği iddiası ortaya atılmıştı.