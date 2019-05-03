NBA, Türkçe sayfasını yöneten şirketle bağlarını kestiğini duyurdu: Enes Kanter'in skoruna yer verilmedi

🏀 GAME TWO FINAL SCORE 🏀



The @trailblazers win Game 2 and even the series 1-1 behind CJ McCollum's 20 PTS, 6 REB, 6 AST! #NBAPlayoffs #RipCity 97#MileHighBasketball 90



Enes Kanter: 15 PTS, 9 REB

Dame Lillard: 14 PTS, 4 AST

Rodney Hood: 15 PTS, 3 BLK

Aminu: 11 PTS, 10 REB pic.twitter.com/0uz7vbqTA4 — NBA (@NBA) May 2, 2019

Batı Konferansı Playoff serisinde, Denver Nuggets ve Portland Trail Blazers ile ikinçi maçta karşı karşıya geldi. Kanter'in takımı Portland parkeden 97-90 galip ayrılırken, Enes Kanter 15 sayı 9 ribauntla takımının en skorer ikinci ismi oldu. NBA kendi sosyal medya hesabında Portland'a maçı getiren isimleri duyururken Enes Kanter'i de yazdı ancak NBA Türkiye sayfası, benzer paylaşımda Kanter'e yer vermeden, diğer skorer isimleri listeledi.

​NBA Türkiye Twitter hesabının bu tavrı, başta Enes Kanter olmak üzere Portland taraftarlarından tepki çekti. Konu Amerikan basınında da yer aldı. NBA başkanı Adam Silver, oyunculara karşı siyasi baskı ve sansüre engel olamamakla eleştirildi.

Portland Trail Blazers, CJ McCollum'un 20 sayı, 6 asist ve 6 ribaunduyla Denver Nuggets'ı deplasmanda mağlup edip seriyi 1-1'e getirdi. #NBAPlayoffs#RipCity 97#MileHighBasketball 90



Dame Lillard: 14 Sayı, 4 Asist

Rodney Hood: 15 Sayı, 3 Blok

Aminu: 11 Sayı, 10 Ribaunt pic.twitter.com/57UiQl3UiU — NBA Türkiye (@NBATurkiye) May 2, 2019

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© REUTERS / Lucas Jackson Enes Kanter için 4 yıla kadar hapis istendi

Tepkiler üzerine bir açıklama yapan NBA yetkilileri, Türkiye Twitter hesabını yöneten şirketle bağlarını kestiğini duyurdu.

NBA Komisyon üyesi vekili ve Operasyon Direktörü Mark Tatum, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'deki basketbol izleyicileri Enes Kanter'in yer aldığı bütün maçları izleyebilirler. NBA'in Türkçe Twitter hesabı yerel bir şirket tarafından yönetiliyor ve bu ilişkiyi sonlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ENES'İN YANINDAYIZ'

Amerikan Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği (NBPA) tarafından yayınlanan bir diğer açıklamada ise, birliğin 'inançları ve savundukları ilkeler için öne çıkan bütün oyuncularını desteklediği' bildirilerek, "Enes'ni yanındayız ve bütün oyuncular olarak ona adil ve saygılı davranıldığından emin olmak için çalışacağız" denildi.