NBA, Türkçe sayfasını yöneten şirketle bağlarını kestiğini duyurdu: Enes Kanter'in skoruna yer verilmedi

🏀 GAME TWO FINAL SCORE 🏀— NBA (@NBA) May 2, 2019
The @trailblazers win Game 2 and even the series 1-1 behind CJ McCollum's 20 PTS, 6 REB, 6 AST! #NBAPlayoffs #RipCity 97#MileHighBasketball 90
Enes Kanter: 15 PTS, 9 REB
Dame Lillard: 14 PTS, 4 AST
Rodney Hood: 15 PTS, 3 BLK
Aminu: 11 PTS, 10 REB pic.twitter.com/0uz7vbqTA4
NBA Türkiye Twitter hesabının bu tavrı, başta Enes Kanter olmak üzere Portland taraftarlarından tepki çekti. Konu Amerikan basınında da yer aldı. NBA başkanı Adam Silver, oyunculara karşı siyasi baskı ve sansüre engel olamamakla eleştirildi.
Portland Trail Blazers, CJ McCollum'un 20 sayı, 6 asist ve 6 ribaunduyla Denver Nuggets'ı deplasmanda mağlup edip seriyi 1-1'e getirdi. #NBAPlayoffs#RipCity 97#MileHighBasketball 90— NBA Türkiye (@NBATurkiye) May 2, 2019
Dame Lillard: 14 Sayı, 4 Asist
Rodney Hood: 15 Sayı, 3 Blok
Aminu: 11 Sayı, 10 Ribaunt pic.twitter.com/57UiQl3UiU
NBA Komisyon üyesi vekili ve Operasyon Direktörü Mark Tatum, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'deki basketbol izleyicileri Enes Kanter'in yer aldığı bütün maçları izleyebilirler. NBA'in Türkçe Twitter hesabı yerel bir şirket tarafından yönetiliyor ve bu ilişkiyi sonlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.
'ENES'İN YANINDAYIZ'
Amerikan Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği (NBPA) tarafından yayınlanan bir diğer açıklamada ise, birliğin 'inançları ve savundukları ilkeler için öne çıkan bütün oyuncularını desteklediği' bildirilerek, "Enes'ni yanındayız ve bütün oyuncular olarak ona adil ve saygılı davranıldığından emin olmak için çalışacağız" denildi.
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