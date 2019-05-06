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12:58 06 Mayıs 2019
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    ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı

    © AP Photo / Noah K. Murray
    ABD
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    ABD güzellik yarışmaları tarihinde ilk kez üç siyah kadın Miss USA, Miss Teen USA ve Miss America olarak taç giydi. Miss USA seçilen Cheslie Kryst’in #MeToo hareketini yücelten sözleri de alkış topladı.

    ABD’de düzenlenen güzellik yarışmalarına siyah kadınlar damga vururken, kadın haklarına dair mesajlar da öne çıktı.

    Miss Teen USA unvanını alan Kaliegh Garris, Miss America seçilen Nia Franklin ve Miss USA olarak taç giyen Cheslie Kryst, ABD tarihinde bir ilke imza attı. İlk kez bu üç unvan da siyah kadınların oldu.

    'BU ÜLKE İÇİN BUNU İSTİYORUM'

    Kuzey Karolina eyaleti adına yarışan 28 yaşındaki Kryst’in, kadınların günlük yaşamda maruz kaldığı cinsel tacize dikkat çekmeye çalışan #MeToo (Ben de) kampanyasına dair sözleri alkış topladı.

    ‘Kampanyanın fazla ileri gidip gitmediğine’ dair görüşleri sorulan Kryst, “Bu tarz hareketlerin ileri gittiğini düşünmüyorum. #MeToo ve #TimesUp, ülkede güvenli ve kapsayıcı iş ortamlarını sağlamakla ilgili” dedi.

    Avukat olduğunu hatırlatan Kryst, “Duymak istediğim tam olarak da bu ve bu ülke için istediğim şey de bu. Önemli kampanyalar olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

    TACI GERİ ALINMIŞTI

    1940’lara kadar siyah kadınların ABD’deki Miss America yarışmasına katılmasına izin verilmiyordu. Şu anda oyunculuk yapan Vanessa Williams 1983 yılında düzenlenen yarışmada taç giyerek, Miss Amerika unvanını alan ilk siyah kadın olmuştu. Ancak daha önce çıplak poz verdiği gerekçesiyle tacı geri alınmıştı.  Organizatörler bundan 32 yıl sonra 2015’te Williams’tan özür dileyerek yarışmanın jüri başkanlığını teklif etmişti.

    Miss USA yarışması da 1990’a kadar siyah bir yarışmacıya tanık olmazken, bir yıl sonra Miss Teen USA’de ilk kez bir siyah kadın yarışmıştı.

    Etiketler:
    Miss Teen USA, Miss USA, Miss America, MeToo, kadın, siyah, Güzellik yarışması, ABD
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