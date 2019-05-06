Pentagon'dan Ortadoğu'ya uçak gemisi sevkiyatı açıklaması

İran'a çağrıda bulunan Shanahan, "İran rejimine tüm provokasyonları durdurması çağrısında bulunuyoruz. Kuvvetlerimize ve menfaatlerimize yönelik herhangi bir saldırıdan İran rejimini sorumlu tutarız" dedi.
2 of 2: We call on the Iranian regime to cease all provocation. We will hold the Iranian regime accountable for any attack on US forces or our interests.— Acting SecDef Pat Shanahan (@ActingSecDef) May 6, 2019
USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Görev grubu bir tatbikat için İtalya açıklarında konuşlu bulunuyordu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton dün yaptığı açıklama ile uçak gemisinin, bir bombardıman görev gücü ile birlikte Körfez'e yönlendirildiğini açıklamıştı.
Bolton, bu sevkiyatı İran yönetimine 'net ve kesin bir mesaj' olarak nitelemişti.
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