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17:33 09 Mayıs 2019
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    Mantar

    ABD'de bir ilk: Sihirli mantar referandumundan 'evet' çıktı

    © AFP 2019 / NICOLAS TUCAT
    ABD
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    Denver kenti, hayal gördüren (psikedelik) mantar türünün kullanımını suç saymaktan çıkaran ilk ABD kenti oldu.

    © AP Photo / Michael Sohn
    Berlin'de bir parkta uyuşturucu satıcılarına 'özel alan' ayrılması tartışma yarattı
    Kolarado eyaletinin başkenti Denver'da 33 yaşındaki Kevin Matthews ve arkadaşları uzun zamandır birçok kişi tarafından talep edilen 'sihirli mantar serbestisi' için harekete geçti. 

    İmza kampanyası başlatan ve gereken 9 bin imzayı toplayan grubun başvurusu üzerine, kentte sihirli mantar referandumu gerçekleştirildi. 

    Salı günü yapılan halk oylamasında yüzde 50.6 ile 'mantar' kullanımına izin çıktı.

    Matthews, yaptığı açıklamada "İmza kampanyamıza katılan kişilerden çoğu, insanların kendi bedenleri üzerinde isteyerek kullandıkları şeyler için hapishaneye girmesine karşı olduklarını söylediler" dedi. 

    POLİSLERE TALİMAT VERİLECEK

    Papağan/kuş.
    © Flickr /
    Brezilya'da bir papağan, uyuşturucu satıcısı sahibini baskın sırasında uyardı: Anne, polis
    Oylamanın ardından sihirli mantar (magic mushroom) teknik olarak yasadışı sayılmaya devam edecek, yani kişilerin 'mantar' ticareti yapması suç sayılacak.

    Bireysel kullanım önündeki engel kalkmış olsa da belirli bir miktardan fazlası bulundurulamayacak. 

    Polislere sihirli mantar kullanıcılarını en düşük öncelik olarak işleme almaları ve işlem uygulamama talimatı verilecek.

    Denver bölge savcısı Beth McCann, oylamadan önce yaptığı açıklamada bu adıma karşı olduğunu ve oylamadan sihirli mantarın serbest bırakılması sonucunun çıkması halinde, mantarın etkilerini araştıran yeni bir çalışma grubu kurulmasını destekleyeceğini belirtmişti.

    Denver Belediye Başkanı Michael Hancock da kısıtlamaların kaldırılmasına karşı çıkanlar arasındaydı.

    Colorado eyaletinde bulunan Denver, 2005 yılında da marihuana kullanımını suç olmaktan çıkarmış, ardından eyalet genelinde de benzer bir yasa geçirilmişti.

    İntihar - depresyon
    © REUTERS / Jessica Rinaldi
    'Sihirli mantar depresyona iyi geliyor'
    SİHİRLİ MANTAR NEDİR?

    İçinde psilosibin denen psikedelik (saykodelik, psychedelic) maddenin bulunduğu mantarlara sihirli mantar adı veriliyor.

    Sihirli mantarların kullanımının serbest bırakılmasını savunanlar bazı mantarların küme tipi başağrısı, travma sonrası stres bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluk tedavilerinde etkili olduğunu iddia ediyor.

    İngiltere'de 2016 yılında yapılan bir araştırma sihirli mantarlardaki halüsinojen maddenin, tedavi edilemez boyuttaki bazı depresyon hastalarında etkili olduğunu göstermişti.

    İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi sihirli mantaları "dünyayı farklı, garip bir şekilde görüp, duyup, deneyimlemeye neden olan halüsinojen bir madde" olarak tanımlıyor.

    Batılılar sihirli mantarları 1950'lerde eğlence amaçlı kullanmaya başladı ancak Orta Amerika gibi yerlerde çok uzun zamandır özellikle dini ritüellerde kullanılıyor.

    ABD federal yasaları psilosibini, eroin, LSD gibi yasadışı uyuşturucu maddeler arasında kabul ediyor. Federal hükümet, psilosibinin yüksek derecede bağımlılık yaptığını ve hiçbir medikal değeri olmadığını savunuyor.

     

     

     

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