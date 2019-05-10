Trump'ın görevden alınması için toplanan 10 milyon imza Kongre'ye sunuldu

Ulusal savunma grupları, topladıkları 10 bin imza ile birlikte dilekçelerini Demokrat Kongre Üyesi Rashida Tlaib’e sundu.

Tlaib, Temsilciler Meclisi’ne bağlı Adliye Komitesi’ne bir yasa tasarısı sunarak, Trump’ın görevini kötüye kullanıp kullanmadığının soruşturulmasını istemişti.

'10 MİLYON İNSAN DEMOKRASİYİ KORUMAK İSTİYOR'

ABD Kongresi önünde yapılan eylemde konuşan Tlaib, “Bu inanılmaz, çünkü hareketler böyle başlıyor. Hukukun egemenliğinin aşınmasına izin veremeyiz, demokrasimizin bu başkan tarafından yozlaştırılmasına izin veremeyiz” dedi.

Twitter hesabından da bir açıklama yapan Tlaib, “10 milyon insan demokrasimizi korumak istiyor. 10 milyon insan ABD Anayasasını savunmak istiyor. 10 milyon insan hukukun üstünlüğüne karşı bireysel sorumluluğumuz olduğunda ısrar ediyor” ifadelerini kullandı.

This is how we do it. This is a movement to take back our country.



10 million people want to protect our democracy.



10 million people want us to uphold the U.S. Constitution.



10 million people are demanding we hold individual 1 accountable to the rule of law. #TimetoImpeach https://t.co/jUAgjpnFMm — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) 9 Mayıs 2019

​DEMOKRATLAR KÖŞEYE SIKIŞTIRIYOR

Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller hazırladığı raporda Trump’ın seçim kampanyası ekibi ve Rusya arasında bir işbirliği olduğunu gösteren bir delil bulunmadığına kanaat getirmiş ancak Trump’ın adaleti engelleyip engellemediği konusunun ucunu açık bırakmasıyla topu Kongre’ye atmıştı.

Mueller raporunun ardından Trump hakkındaki azledilme tartışmaları sürüyor. Kongrede çoğunlukta olan Demokratlar azil konusunda Trump'ı köşeye sıkıştırıyor.