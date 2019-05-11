ABD’de hüküm giyen Butina, Virginia’da başka bir cezaevine transfer edildi

ABD’de Rusya adına ajanlık yaptığı suçlamasıyla tutuklanan ve mahkemenin verdiği kararla 18 ay hapis cezasına çarptırılan Mariya Butina’nın Alexandria’da tutulduğu cezaevinden Virginia’nın Warsaw kentindeki cezaevine transfer edildiği açıklandı.

Butina'nın avukatı Robert Driscoll, Sputnik’e verdiği demeçte müvekkilinin daha önce tutulduğu Alexandria’daki cezaevinden aynı eyalette yer alan Warsaw kentindeki Northern Neck cezaevine transfer edildiğini belirtti.

Driscoll, “O (Butina) Northern Neck’te tutuluyor” diye konuştu.

Daha önceki açıklamalarda ise Butina’nın Alexandria’da bulunduğu cezaevinden dün itibarıyla transfer edildiği belirtilmiş, ancak gönderileceği yer hakkında bilgi verilmemişti.

ABD’de mahkeme, Rusya adına ajanlık yaptığı iddiasıyla dokuz aydır gözaltında olan Butina’nın 18 ay hapse mahkûm edilmesine hükmetmişti. Butina'nın dokuz aydır hapiste olmasını göz önünde bulunduran mahkeme, kendisinin dokuz ay daha hapiste kalacağını duyurmuştu.

Rusya lideri Vladimir Putin, Butina hakkında açıklanan 18 aylık hapis cezasını 'kanunsuzluk' olarak nitelemişti.