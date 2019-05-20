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    Jared Kushner-Donald Trump

    'Deutsche Bank, Trump ile Kushner'in hesaplarından kara para aklandığını saptadı, ama örtbas etti'

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD
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    Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank’ın kara para aklama uzmanları, New York Times gazetesine, Trump ile Kushner'in banka hesaplarını yasadışı faaliyet şüphesiyle izlemeye aldıklarını ve ABD Hazine Bakanlığını uyarmaya hazırlandıklarını anlattı. Ancak banka yönetiminin bunu engellediği ve itiraz eden uzmanları işten attığı iddia edildi.

    Deutsche Bank'ın yolsuzlukla mücadele birimlerinin ABD Başkanı Donald Trump ile damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in banka hesaplarını incelemeye aldığı, hatta federal mali suçla mücadele birimlerine rapor edilmelerini tavsiye ettiği ortaya çıktı.

    The New York Times'a konuşan Deutsche Bank'ın beş eski ve halihazırda görevli çalışanı, 2016 ve 2017 döneminde bankanın yazılımlarının Trump ile Kushner'in banka hesaplarında potansiyel olarak yasadışı görünen faaliyetler saptayıp alarm verdiğini, bunun üzerine sözkonusu hesapların izlemeye alındığını teyit etti.

    Buna göre bankanın kara para aklama uzmanları, ABD Hazine Bakanlığına olası federal finans suç soruşturması açması talebiyle iletilmek üzere ikilinin hesaplarındaki şüpheli faaliyetlere dair raporlar hazırladı. Ancak Trump ile Kushner'in şirketlerine milyarlarca dolarlık borç vermiş Deutsche Bank'ın yöneticileri, yetkilerini kullanarak çalışanların bu girişimini hayata geçirmedi ve hükümeti uyarmadı. 

    Deutsche Bank'ın eski kara para aklama uzmanı Tammy McFadden, sözkonusu hesap incelemelerini bizzat yaptığını ve para transferleriyle ilgili endişelerini dile getirince işten kovulduğunu söyledi. 

    Gazeteye açıklama yapan Deutsche Bank yönetimi ise bir müfettişin potansiyel olarak şüpheli görülen bir faaliyeti incelemesinin engellendiğini ve herhangi bir müşteriyle ilgili endişeleri bastırmak için işten çıkarılan ya da görev tanımı değiştirilenler olduğunu yalanladı, bilakis olası kara para aklamayla ilgili tetkiklerin artırıldığını savundu. 

    Bu yalanlamaya rağmen, Almanya’nın en büyük bankasının hisseleri aralık ayındaki en düşük seviyesinin bile altına indi. Bankanın hisseleri sabah saatlerinde yüzde 3.2’lik düşüşle 6.62 euro’dan işlem gördü.

    Yaklaşık 10 milyar dolarlık gelir getiren 500 şirketten oluşan 'Trump Organization'ın sözcüsü, Deutsche Bank'ın para transferlerini izlediğine dair bir bilgilerinin olmadığını, halihazırda Deutsche Bank'ta aktif hesaplarının bulunmadığını ileri sürdü. 

    Kushner Şirketleri'nin sözcüsü ise The Hill'e yaptığı açıklamada "The New York Times yazacak şeyi kalmadığında tümüyle yalandan ibaret skandal hikayeler uydurmaya çalışıyor. Deutsche Bank ile Kushner Şirketleri'nin kara para aklama içeren ilişkilerinin bulunduğu iddiası, tümüyle uydurma ve yalandır" dedi. 

    Trump da Twitter'dan haberi yalanlamakta gecikmedi:

    "Çuvallayan New York Times (6 yıl sonra ban görevi bıraktığımda işi bitmiş olacak) ve diğer Yalan Haber Medyası organları, benim birçok bankayı kullanamadığım, çünkü onların benimle iş yapmak istemediklerine dair uyduruk haberler yazıp duruyor. Yanlış! Kullanmadıysam paraya ihtiyacım olmadığındandır."

    "Çok eski moda ama doğru. Paraya ihtiyacın yoksa bankaya da ihtiyacın olmaz. Bankalar her zaman elimin altındaydı, çünkü para yapmak istiyorlardı. Yalan Haber Medyası sadece kötüler ve adı belirtilmeyen kaynaklar gösterir, çünkü gerçekte o kaynaklar varolmuyordur."

    "Ana akım medya hiç bugünkü kadar yolsuz ve yozlaşmış olmamıştı. En büyük numaraları olan yalan haberler, halkın gerçek düşmanı. O yüzden gerçek Rus hilesini haber yapmayı reddediyorlar. Ama Amerikan halkı neler olup bittiğini anlayacak kadar bilge."

    "Yeni büyük haberleri de Trump'ın çok para yaptığı, her şeyi nakit satın aldığı ve bankalara ihtiyacı olmadığı. Peki onca nakiti nereden buldu? Rusya olabilir mi? Hayır, iş imparatorluğu kurdum ve bankalara ihtiyacım yok, ama olsaydı hemen bana koşarlardı."

    "Ve Deutsche Bank iş yapmak için çok iyi ve son derece profesyoneldi ve bir sebepten onlardan hoşlanmasam başka bankaya giderdim, her zaman etrafta ziyadesiyle para ve seçecek bol bol banka vardı. Hepsi de benim paramı almaktan çok mutlu olurlardı. Yalan haber!" 

    Özel Savcı Robert Mueller'in Trump ile Rusya arasında gizli işbirliği ve Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına ilişkin soruşturmasında Deutsche Bank sık sık gündeme gelmişti.  Ama Adalet Bakanlığı nisan ortasında Mueller raporunun özetini yayımlayarak iddialara ilişkin kanıt bulunmadığını duyurmuştu.

    Trump ile ailesinin Deutsche Bank’la ilişkisi şu an hem Kongre hem de New York eyaleti tarafından soruşturulan konular arasında. Soruşturmalar kapsamında şüpheli olduğu sanılan işlemlerle ilgili belgeler talep ediliyor. Trump, Temsilciler Meclisi’nin Deutsche Bank, Capital One ve Mazars şirketlerine gönderdiği mali kayıtlarını açıklamasını isteyen celpnameleri engellemeye çalıştı ve karşı dava açtı.

     

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