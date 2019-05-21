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16:11 21 Mayıs 2019
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    Trump, muhaliflerine 'takıldı': 5 dönem başkanlık yapacağım, onları çıldırtacağım

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    ABD
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    ABD'de iki dönemden fazla başkanlığa anayasa izin vermiyor. Trump ise 'Amerika'yı yeniden muhteşem yap' mitinginde, "Üçüncü, dördüncü, beşinci seferi yaparız. Onları çıldırtacağız" diye konuştu.

    ABD'de 2020 seçimlerinin harareti kendini hissettirmeye başlarken, Başkan Donald Trump, 'Amerika'yı yeniden muhteşem yap' mitinglerini bu kez Pennsylvania eyaletinin Montoursville kentine taşıdı. 

    ABD'de iki dönemden fazla başkanlık yapmanın anayasal olarak mümkün olmadığı herkesin malumu olduğu halde, Trump "Bir sefer yarıştık ve 1-0 aldık... şimdi ikinci sefer yapacağız. Sonra bir sefer daha. Ve sonra onları çıldırtacağız" diyerek şöyle devam etti: 

    "Ve belki de gerçekten çok hoşumuza giderse ve işler yolunda gitmeye devam ederse biz de yapmamız gerekeni yaparız. Üçüncü, dördüncü, beşinci seferi yaparız."

    20 Ocak 2017'de koltuğa oturduğundan beri ABD Anayasası'nı ihlal etmek, kurumsal yapısını çökertmekle suçlanan Trump, 2020 başkanlık seçimi için "Bir kere daha yapacağız ve muhteşem olacak" vurgusunu yaptı. 

    'BU DÖNEM 2 YIL UZATILMALI'

    Bu, 72 yaşındaki Trump'ın yasaların ve anayasanın izin verdiğinden daha fazla süre başkanlık yapmayı ilk gündeme getirişi değil.

    45. Başkan, mayıs ayında Liberty Üniversitesi Başkanı Jerry Falwell'in Trump'ın başkanlığın ilk döneminin Rusya soruşturması adı altında başarısız darbe girişimiyle heba edilen döneminin geri ödenmesi ve dolayısıyla iki yıl daha uzatılması gerektiğine dair mesajını retweetlemişti.  

    GÖZÜ ASYA TİPİ ÖMÜR BOYU BAŞKANLIKTA MI?​

    Trump, Mart 2018'de Çin Komünist Partisi'nin iki dönem limitini kaldırarak ömür boyu başkanlık yolunu açtığı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i de kutlamış ve övmüştü. 

    İLK BAŞKANDAN BERİ -2. DÜNYA SAVAŞI İSTİSNASI HARİÇ -İKİ DÖNEMDEN FAZLA KALAN OLMADI

    Amerika Bülteni sitesinin aktardığına göre, "ABD’nin İngiltere’den bağımsızlık savaşına da komuta etmiş ilk başkanı George Washington, 8 yıl iktidarda kaldıktan sonra yeterinden fazla iktidarda kaldığını belirterek 1797’de ikinci dönemini tamamladığında yeniden aday olmayacağını açıkladı." 

    AMERİKAN DEMOKRASİSİNİN ALAMETİ FARİKALARINDAN

    "ABD başkanları yaklaşık 150 yıl hiçbir anayasal veya yasal zorunluluk olmadığı halde ‘en fazla iki dönem’ geleneğine uydu. F.D. Roosevelt’in İkinci Dünya Savaşı yıllarında 1940’ta ikinci dönemi ve 1944’te dördüncü dönemine aday olup kazanmasına kadar tek bir Amerikan başkanının bile mecbur olmamasına rağmen bu geleneğe aykırı hareket etmemesi tarihçilerin ve sosyologların merak duyduğu konulardan biri.

    1951'DE ANAYASAYA GİRDİ

    Roosevelt’in ölünceye kadar başkan kalması ise alarm zillerinin çalmasına yetti. Savaş geçer geçmez 1947 yılında, her iki partinin de ortak teklifi ile bir kişinin en fazla iki dönem başkanlık yapabileceğini öngören anayasanın 22’nci ek maddesi kabul edildi. Bütün eyaletlerin onaylaması ile 1951’de yürürlüğe girdi. Yani ABD'de ikinci dönemden fazla başkanlık yapmak artık anayasal olarak da mümkün değil." 

     

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