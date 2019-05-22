ABD: Suriye yönetiminin yeniden kimyasal silah kullandığına dair belirtiler görüyoruz

Açıklamada, kimyasal silahın kullanılması durumunda yanıtın gecikmeyeceği uyarısı tekrarlandı.
RUSYA, 'KİMYASAL SALDIRI MİZANSENİ HAZIRLANIYOR' DEMİŞTİ
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu açıklamasından saatler önce, Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin, Heyet Tahrir eş-Şam’ın sahte kimyasal saldırı haberlerinin yapılması amacıyla ‘kimyasal kanat’ adını alan yeni bir yapı kurduğunu duyurmuştu.
Militanların, Carcanaz köyü ve Serakab şehrinde ‘kimyasal saldırı’ mizansenini gerçekleştirmeyi planladığını söyleyen Kupçişin, bu amaçla bu iki yere sığınmacıların getirildiğini kaydetmişti.
İdlib’deki militanların elinde çok sayıda kimyasal madde bulunduğunu anlatan Merkez Başkanı, “Militanlar, hükümet ordusunun sivillere karşı kimyasal silah kullandığı mizanseni için mühimmatı bu maddelerle dolduruyor. Militanlar bu mizanseni Carcanaz yerleşimi ve Serakab şehrinde yapmayı planlıyor. Bu amaçla Serakab’a, Suriye’nin güney bölgelerinden olan bir grup çocuk ve yetişkin sığınmacı getirildi” demişti.
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