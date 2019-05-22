ABD: Suriye yönetiminin yeniden kimyasal silah kullandığına dair belirtiler görüyoruz

© REUTERS / Khalil Ashawi Rusya: İdlib'deki militanlar iki yerde kimyasal saldırı mizanseni planlıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un yazılı açıklamasında, “Maalesef, Esad rejiminin muhtemelen yeniden kimyasal silah kullandığının belirtilerini görmeye devam ediyoruz. Buna, 19 Mayıs sabahı Suriye’nin kuzeybatısına yapıldığı tahmin edilen saldırı dahil. Henüz bu olayla ilgili bilgi topluyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kimyasal silahın kullanılması durumunda yanıtın gecikmeyeceği uyarısı tekrarlandı.

RUSYA, 'KİMYASAL SALDIRI MİZANSENİ HAZIRLANIYOR' DEMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu açıklamasından saatler önce, Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin, Heyet Tahrir eş-Şam’ın sahte kimyasal saldırı haberlerinin yapılması amacıyla ‘kimyasal kanat’ adını alan yeni bir yapı kurduğunu duyurmuştu.

Militanların, Carcanaz köyü ve Serakab şehrinde ‘kimyasal saldırı’ mizansenini gerçekleştirmeyi planladığını söyleyen Kupçişin, bu amaçla bu iki yere sığınmacıların getirildiğini kaydetmişti.

İdlib’deki militanların elinde çok sayıda kimyasal madde bulunduğunu anlatan Merkez Başkanı, “Militanlar, hükümet ordusunun sivillere karşı kimyasal silah kullandığı mizanseni için mühimmatı bu maddelerle dolduruyor. Militanlar bu mizanseni Carcanaz yerleşimi ve Serakab şehrinde yapmayı planlıyor. Bu amaçla Serakab’a, Suriye’nin güney bölgelerinden olan bir grup çocuk ve yetişkin sığınmacı getirildi” demişti.