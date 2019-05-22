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    ABD-Çin

    ABD'den Çin'e yeni yaptırım sinyali: Gelecek haftalarda iki şirket daha kara listeye alınacak

    © AFP 2019 / Jason Lee
    ABD
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    Konu:
    ABD-Çin ticaret savaşı (60)
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    ABD'nin Çinli telekomünikasyon devi Huawei'nin ardından Çin'in iki büyük video gözetim ürünleri üreticileri Hikvision ile Dahua'yı da kara listeye alacağı iddia edildi.

    © REUTERS / CHINA STRINGER NETWORK
    ABD Huawei kararını 90 gün erteledi
    Huawei'nin ardından Çin'in iki büyük video gözetim ürünleri üreticileri Hangzhou Hikvision ile Zhejiang Dahua da 'gelecek haftalarda' ABD'nin kara listesine girecek. 

    The New York Times ve Bloomberg gibi kuruluşlarca yayınlanan haberlere göre ABD, söz konusu iki şirketi de kara listeye alarak Çin'in ABD pazarındaki alanını daha da sınırladırmaya çalışıyor. 

    Bu şirketler de kara listeye alındıktan sonra, söz konusu firmalarla iş yapacak ABD'li şirketlerin hükümetten onay almaları gerekecek.

    Çin Dışişleri Bakanlığı ise, atılan bu adımı eleştirdi ve Washington’un Çin’deki şirketleri kirletmesine izin vermeyeceğini söyleyerek ABD'deki Çinli şirketler için adil ve eşit bir ortam çağrısında bulundu.

    ABD'nin Çin'e yönelik attığı bu adımlar 'Ticaret Savaşı' kapsamında değerlendirilse de, Washington, Hikvision ile Dahua tarafından üretilen gözetim ekipmanlarının 'Uygurları gözlemlemek için' kullanıldığını da iddia ediyor.

    HÜKÜMETE EKİPMAN SATMASI YASAKLANMIŞTI

    © REUTERS / DADO RUVIC
    Huawei kararları Samsung ve Nokia hisselerini yükseltti
    Ancak, bu iki şirket tarafından üretilen ekipmanlar dünya çapında çok sayıda ülkede güvenlik başta olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılıyor.

    Söz konusu iddiaların öne sürülmesinin ardından ise Hikvision'un hisselerinde yaklaşık yüzde 10'luk bir düşüş yaşandı.

    ABD makamları, geçen mayıs ayında Hikvision'un 'güvenlik endişeleri nedeniyle' ABD hükümetine ekipman satılmasını yasaklamıştı.

    Şirket ise, söz konusu kararı 'temelsiz' olarak nitelendirmişti.

    Konu:
    ABD-Çin ticaret savaşı (60)
    Etiketler:
    The New York Times (NYT), Bloomberg, açıklama, Zhejiang Dahua, Hangzhou Hikvision, Huawei, Yaptırım, Çin, ABD
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