ABD'den Çin'e yeni yaptırım sinyali: Gelecek haftalarda iki şirket daha kara listeye alınacak

The New York Times ve Bloomberg gibi kuruluşlarca yayınlanan haberlere göre ABD, söz konusu iki şirketi de kara listeye alarak Çin'in ABD pazarındaki alanını daha da sınırladırmaya çalışıyor.
Bu şirketler de kara listeye alındıktan sonra, söz konusu firmalarla iş yapacak ABD'li şirketlerin hükümetten onay almaları gerekecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı ise, atılan bu adımı eleştirdi ve Washington’un Çin’deki şirketleri kirletmesine izin vermeyeceğini söyleyerek ABD'deki Çinli şirketler için adil ve eşit bir ortam çağrısında bulundu.
ABD'nin Çin'e yönelik attığı bu adımlar 'Ticaret Savaşı' kapsamında değerlendirilse de, Washington, Hikvision ile Dahua tarafından üretilen gözetim ekipmanlarının 'Uygurları gözlemlemek için' kullanıldığını da iddia ediyor.
HÜKÜMETE EKİPMAN SATMASI YASAKLANMIŞTI
Söz konusu iddiaların öne sürülmesinin ardından ise Hikvision'un hisselerinde yaklaşık yüzde 10'luk bir düşüş yaşandı.
ABD makamları, geçen mayıs ayında Hikvision'un 'güvenlik endişeleri nedeniyle' ABD hükümetine ekipman satılmasını yasaklamıştı.
Şirket ise, söz konusu kararı 'temelsiz' olarak nitelendirmişti.
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