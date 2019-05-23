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13:54 23 Mayıs 2019
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    Orta Amerikalı göçmen kervanından 800-1000 kişilik bir grup, Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana'ya ulaştı. Göçmenler, kentte ABD ile sınırı belirleyen duvarı adeta kuşatmaya aldı.

    ABD'de sınırda gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden göçmen çocuk sayısı 6'ya yükseldi

    © REUTERS / Jorge Duenes
    ABD
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    ABD Sınır Devriyesi'nin gözaltına aldığı 10 yaşındaki El Salvadorlu bir kız çocuğun geçtiğimiz yıl yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Son 6 ayda gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitirdiği öğrenilen göçmen çocukların sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

    ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, doğuştan kalp rahatsızlığı olan kız çocuğun, Eylül ayında, Nebraska'daki bir hastanede öldüğünü açıkladı.

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    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    BBC Türkçe’de yer alan habere göre çocuğun ABD'ye ne zaman ve nasıl girdiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

    Demokratlar ise, göçmen çocuk ölümleri hakkında soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

    ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz aylarda Meksika sınırından geçişlerin çok arttığı gerekçesiyle yasa dışı göçün üzerine gideceğini duyurdu.

    Trump, 2017'deki başkanlık seçimleri kampanyasından beri sınır güvenliğini sıkılaştırma yönünde politikalar güdüyor. Meksika'yı da ‘uyuşturucu, suç ve tecavüzcüleri ABD'ye getirmekle’ suçluyor.

    Ancak ABD Başkanı geçtiğimiz yılın sonunda bu çabalarıyla ülkeyi bir çıkmaza soktu. Sınıra duvar inşa etmek için ihtiyacı olan 5.7 milyar doları (yaklaşık 33.5 milyar TL) Kongre'den alamayınca, bütçe onaylanmadı, hükümet de kapandı.

    Trump, bu duruma tepki gösteren Demokratları da sık sık eleştirdi.

    KIZ ÇOCUĞUN HİKÂYESİ NE?

    Donald Trump
    © AP Photo / Evan Vucci
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    Refakatsiz göçmen çocukların bakımından sorumlu ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı'nın sözcüsü Mark Weber, kız çocuğun ülkeye girdikten bir süre sonra 4 Mart 2018'de ‘sağlık durumu hassas’ olduğu gerekçesiyle Teksas'ta San Antonio'daki bir mülteci ofisine getirildiğini söyledi.

    Weber, kız çocuğun ameliyata alındıktan sonra yaşadığı komplikasyonlar sonucu komaya girdiğini, tedavisinin devamında, Mayıs ayında hastaneden ayrılarak Arizona'da bir sağlık merkezine gönderildiğini belirtti.

    26 Eylül 2018'de ‘ailesine daha yakın olabilmesi için’ Nebraska'da bir bakım merkezine getirilen çocuk, ‘yüksek ateş ve solunum bozukluğu’ nedeniyle bundan üç gün sonra yaşamını yitirdi.

    ABD'li yetkililerin kamuoyuna ölümleri açıklama gibi bir yasal zorunluluğu yok.

    Öte yandan bazı Demokratlar hükümeti göçmen çocuk ölümlerinin üstünü örtmekle suçluyor.

    Salı günü CBS News televizyonuna konuşan Teksas'ın ABD Temsilciler Meclisi üyesi Joaquin Castro, "Hükümetin gözaltında tuttuğu bir çocuğun daha ölmesi ve Trump yönetiminin bunu kimseye söylememiş olması korkunç" dedi. Castro, sınırda yaşananları da bir ‘ölüm salgını’ olarak niteledi.

    ​Trump ise, kız çocuğun ölümünün açıklaması sonası Twitter'dan paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Demokratlar sınırdaki boşlukları doldurmak istemiyorlar. Hiçbir şey yapmak istemiyorlar. Açık sınırlar ve suç!"

    ​KİM BU ÇOCUKLAR?

    Pazartesi günü Teksas'ta bir gözaltı merkezinde 16 yaşındaki bir çocuk daha öldü. Guatemalalı Carlos Gregorio Hernández Vásquez'in resmi ölüm nedeni açıklanmış değil.

    ​Yine Guatemalalı dört çocuğun daha gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybettiği biliniyor.

    Bu çocuklardan Wilmer Josué Ramírez Vásquez henüz 2 yaşında, Juan de León Gutiérrez 16 yaşında, Felipe Alónzo-Gomez 8 yaşında, Jakelin Caal Maquin ise 7 yaşındaydı.

    SINIRDA YAKALANAN GÖÇMENLERLE İLGİLİ SON RAKAMLAR

    ABD Sınır Devriyesi'ne göre, 2019'un Ocak ve Mart ayları arasında toplam 207 bin 475 kişi, ABD'nin güneybatı sınırında yakalanarak gözaltına alındı.

    Bunların 53 bin 77'si aileydi, 8 bin 975'i ise yanında büyükleri ya da ailesi olmayan çocuklardı.

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    Etiketler:
    Guatemala, Joaquin Castro, CBS News, Arizona, göçmen, mülteci, Meksika, Donald Trump, Nebraska, ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, ABD Sınır Devriyesi, El Salvador, çocuk, ABD
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