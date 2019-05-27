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23:42 27 Mayıs 2019
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    ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da bir araya geldi

    Trump'tan 'İsrail koalisyon hükümeti' açıklaması

    © REUTERS / Carlos Barria
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu'nun koalisyon hükümetini bir an önce kurması temennisinde bulunarak, ''Bibi ve ben Amerika ile İsrail arasındaki ittifakı her zamankinden daha güçlü kılmaya devam edebiliriz. Daha yapacak çok şey var'' ifadesini kullandı.

    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    İsrail Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini Netanyahu'ya verdi
    Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ''İsrail'de koalisyon hükümetinin kurulmasındaki sorunlar umarım çözülür ve Bibi ve ben  Amerika ile İsrail arasındaki ittifakı her zamankinden daha güçlü kılmaya devam edebiliriz. Daha yapacak çok şey var'' değerlendirmesinde bulundu. 

    Netanyahu'ya koalisyon hükümetini kurması için tanınan sürede sona yaklaşılırken, Netanyahu'nun partisi Likud ve koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için kilit role sahip İsrail Evimiz Partisi'nden gelen karşılıklı açıklamalar ülkede gerilime neden oldu.

    Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın liderliğini yaptığı İsrail Evimiz Partisi'nin koalisyon hükümetine katılmak için Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin de askere alınmasını zorunlu hale getirecek yasa tasarısının Meclisten geçmesi şartında ısrar etmesi üzerine, Netanyahu'nun partisi erken seçim kartını çekti.

    Netanyahu, Liberman üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla Likud üyelerine Meclisi feshetmek için gerekli dilekçeyi hazırlamaları talimatını vermiş, bu talimatın ardından Likud'un önde gelen milletvekillerinden Miki Zohar, Twitter'dan, İsrail Evimiz Partisi üyeleriyle görüştüklerini ve 27 Ağustos'ta erken seçim yapılmasını önerdiklerini belirtmişti.

    LİBERMAN, NETANYAHU'NUN RESTİNE RESTLE KARŞILIK VERDİ

    Liberman ise Netanyahu ve Likud'un Meclisi feshetme restine düzenlediği basın toplantısıyla cevap vererek, İsrail Başbakanını eleştirmişti.

    Benyamin Netanyahu
    © REUTERS /
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    Netanyahu'dan başkasının liderliğindeki herhangi bir koalisyonda yer almayacaklarını ancak İsrail Başbakanı ile şu ana kadar hükümetin kurulması konusunda anlaşamadıklarını ifade eden Liberman, "Meclisin feshedilmesine destek vereceğiz." diyerek Likud'un erken seçim restine restle karşılık vermişti.

    Koalisyon hükümetini kurması için kendisine tanınan süre çarşamba akşamı dolacak olan Netanyahu'nun Liberman'ı ikna edip edemeyeceği merak ediliyor.

    Likud'un Meclisin feshedilmesini öngören dilekçeyi işleme koyup koymayacağı bilinmezken bu önerinin kabul edilmesi için Mecliste üç ayrı oylamadan geçmesi gerekiyor.

    Bu oylamaların tamamında 120 sandalyeli Meclisteki milletvekillerinden 61'inin öneriyi kabul etmesi lazım.

    NETANYAHU'NUN İŞİ ZOR

    Koalisyon hükümetinin kurulması için kilit role sahip İsrail Evimiz Partisi, Mecliste 5 milletvekiline sahip ve Netanyahu liderliğindeki hükümete katılmak için askerlik yasa tasarısının Meclisten geçmesini şart koşuyor.

    Liberman'ın liderliğindeki parti, koalisyon hükümetine katılmazsa Netanyahu'nun partisinin başı çektiği 5 sağ partinin sandalye sayısı 60'ta kalarak güvenoyu için gerekli 61 milletvekiline ulaşamıyor.

    Netanyahu, Liberman'ın şartını kabul ederse de koalisyon hükümetinde bulunmayı kabul eden ancak söz konusu yasaya karşı çıkan 8'er milletvekilli "Şas" ile "Yahudi Birleşik Tevrat" partilerinin desteğini kaybedecek.

    Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Şas ve Yahudi Birleşik Tevrat Partisi, daha önce yaptığı açıklamalarda, askerlik yasasının gündeme gelmesi halinde koalisyon hükümetine katılmayacaklarını ilan etmişti.

     

    Etiketler:
    İsrail, Benyamin Netanyahu, Donald Trump, ABD
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