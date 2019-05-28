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15:00 28 Mayıs 2019
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    Trump'a layık vatandaşlar: Bağış toplayarak ABD-Meksika sınırına 'özel duvar' örüyorlar

    © REUTERS / JOSE LUIS GONZALEZ
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırına inşa etmek istediği duvar mahkeme kararıyla durdurulurken, internet üzerinden milyonlarca dolarlık fon toplayan bir grup özel bir arazi üzerinde ‘kendi duvarlarını’ inşa etmeye başladığını duyurdu.

    ABD-Meksika sınırı
    © AP Photo / Charlie Riedel
    Pentagon, Trump'ın Meksika duvarı için 1 milyar dolarlık fona onay verdi
    Kendilerine ‘We Build the Wall’ (Duvarı İnşa Ediyoruz) adını veren  ve birkaç ay önce online fon platformu ‘GoFundMe’de duvar için bağış toplamaya başlayan grup, New Mexico’daki özel bir arazi üzerinde duvar inşaatına nihayet başlayacaklarını açıkladı. Grup, 300 binden fazla insanın bağış yaptığını ve 20 milyon dolardan fazla para topladıklarını söyledi.

    Sosyal medyadan duyuru yapan grubun yöneticisi Brian Kolfage, "Tarih yazıyoruz" diyerek New Mexico ile Teksas eyalet sınırında olduğu belirtilen inşaata ait görüntüleri paylaştı. Kolfage, ‘siyasetçilerin tembelliği nedeniyle inisiyatif almak durumunda kaldıklarını’ da söyledi.

    800 METRESİ TAMAM

    ABD Başkanı Trump
    © REUTERS / Leah Millis
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    Göç karşıtı tutumuyla bilinen ve gurubun genel danışmanlığını yürüten eski Kansas Eyalet Sekreteri Kris Kobach, “Kitle fonlaması aracılığıyla bu kadar çok para toplamayı başarmak bence inanılmaz, çok fazla Amerikalı bu konuyla ilgileniyor” dedi.

    Kobach yaklaşık 800 metrelik bir bölümün tamamlandığını ve 6 ile 8 milyon dolar harcandığını söyledi.

    Grubun başkanı eski Beyaz Saray stratejisti Steve Bannon, ‘özel duvarın’ halihazırda varolan çitin yaklaşık 34 kilometrelik iki parçasını bağlayacağını belirtti.

    Bannon, sınır güvenliğinden yetkililerin bu bölümü geçiş için kullanılan en önemli boşluklardan biri olarak gördüğünü vurguladı.

    ARAZİ SAHİBİ: ÜLKEMİ KORUMAK İÇİN

    Meksika'dan ABD'ye geçmeye çalışan göçmenler
    © REUTERS / Adrees Latif
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    Arazinin sahibi Jeff Allen ise projenin kendisini ‘heyecanlandırdığını’ belirterek, “İnanılmaz bir iş yapıyorlar. İllegal geçişlere karşı altı yıldır bu mülkte savaş veriyorum. Ülkemi seviyorum ve bu, onu korumak için attığım bir adım” dedi.

    İNŞAAT FİRMASI ‘TANIDIK’

    İnşaatı üstlenen Kuzey Dakota merkezli Fisher Industries ise ABD kamuoyunun bildiği bir firma. ABD Başkanı Trump, duvar inşa etmesi nedeniyle firmanın hükümet projeleriyle ödüllendirilmesini sıklıkla savunuyor.

    MAHKEME ‘DUR’ DEDİ

    ABD’de hükümetin bile bir süre kapanmasına neden olan ‘duvar krizinde’ son olarak Kaliforniya eyaletindeki bir federal mahkeme Donald Trump’ın, Meksika sınırına inşa etmek istediği duvarın finansmanı ile ilgili çalışmaları geçici tedbir kararı ile durdurdu.

    Etiketler:
    GoFundme, bağış, Fon, Donald Trump, inşaat, sınır, duvar, New Mexico, Meksika, ABD
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