Trump'a layık vatandaşlar: Bağış toplayarak ABD-Meksika sınırına 'özel duvar' örüyorlar

Sosyal medyadan duyuru yapan grubun yöneticisi Brian Kolfage, "Tarih yazıyoruz" diyerek New Mexico ile Teksas eyalet sınırında olduğu belirtilen inşaata ait görüntüleri paylaştı. Kolfage, ‘siyasetçilerin tembelliği nedeniyle inisiyatif almak durumunda kaldıklarını’ da söyledi.
WE MADE HISTORY! The first crowdsource funded international border wall! Paid for with donations from our @gofundme DONATE TODAY! @RyanAFournier @SebGorka @DRUDGE @PeteHegseth @SarahPalinUSA @TeamTrump @DonaldJTrumpJr @JesseBWatters @GOPLeader @TeamCavuto @TwitchyTeam pic.twitter.com/XoNvSagGWQ— Brian Kolfage (@BrianKolfage) 27 Mayıs 2019
800 METRESİ TAMAM
Kobach yaklaşık 800 metrelik bir bölümün tamamlandığını ve 6 ile 8 milyon dolar harcandığını söyledi.
Grubun başkanı eski Beyaz Saray stratejisti Steve Bannon, ‘özel duvarın’ halihazırda varolan çitin yaklaşık 34 kilometrelik iki parçasını bağlayacağını belirtti.
Bannon, sınır güvenliğinden yetkililerin bu bölümü geçiş için kullanılan en önemli boşluklardan biri olarak gördüğünü vurguladı.
ARAZİ SAHİBİ: ÜLKEMİ KORUMAK İÇİN
İNŞAAT FİRMASI ‘TANIDIK’
İnşaatı üstlenen Kuzey Dakota merkezli Fisher Industries ise ABD kamuoyunun bildiği bir firma. ABD Başkanı Trump, duvar inşa etmesi nedeniyle firmanın hükümet projeleriyle ödüllendirilmesini sıklıkla savunuyor.
MAHKEME ‘DUR’ DEDİ
ABD’de hükümetin bile bir süre kapanmasına neden olan ‘duvar krizinde’ son olarak Kaliforniya eyaletindeki bir federal mahkeme Donald Trump’ın, Meksika sınırına inşa etmek istediği duvarın finansmanı ile ilgili çalışmaları geçici tedbir kararı ile durdurdu.
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